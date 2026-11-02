Feyenoord - Inter Şampiyonlar Ligi maç ön izlemesi

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 3 Kas 2026 - 15:00 de Kuip

Inter, 3 Kasım Salı günü De Kuip'te oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için Rotterdam'a gidiyor. Karşılaşma EST saatiyle 16.00'da, GMT saatiyle 20.00'de başlayacak.

Inter kötü geçen hafta sonunun ardından toparlanmak zorunda

Inter, Derby della Madonnina'da Milan'a 3-1 yenilerek Serie A'daki liderliğini kaybetti. 2023 ve 2025'te Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Inter, bu sezon turnuvaya üç maçta topladığı yalnızca üç puanla kötü bir başlangıç yaptı. Real Madrid ve Club Brugge yenilgileri, olabilecek en kötü başlangıçtı. Ancak Christian Chivu'nun ekibi, son maçında Shakhtar'ı 1-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

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Feyenoord maçlarında gol garantisi

Feyenoord, tüm kulvarlarda oynadığı son üç maçta galibiyet alamadı. Bu seride Eredivisie'de iki kez berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e yenildi. Barcelona karşısındaki ağır yenilginin ve evinde Como'yu 3-2 mağlup etmesinin ardından, Gio van Bronckhorst'un ekibinden bu turnuvada her türlü sonucu beklemeyi öğrendik. Feyenoord'un tüm kulvarlardaki son 13 maçının dokuzunda toplam gol sayısı 3,5'in üzerine çıktı. Dolayısıyla Feyenoord'un maçları gerçekten seyir zevki sunuyor.

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Öne çıkan istatistikler & sakatlık haberleri

Feyenoord, uzun süredir forma giyemeyen Bart Nieuwkoop, Jordan Bos ve Thomas Beelen olmadan mücadele etmek zorunda.

Inter'in kaptanı Lautaro Martinez, turnuvanın önceki maçlarından birinde Club Brugge karşısında sakatlanmıştı ve hâlâ forma giyemiyor.

Inter, Curtis Jones, John Stones ve Benjamin Pavard'dan da yoksun. Alessandro Bastoni ise cezalı.

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