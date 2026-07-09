Feyenoord, Givairo Read için 25 milyon avroluk bir teklif aldı

Genellikle güvenilir kaynaklara dayanan Feyenoord Transfermarkt’ın Perşembe sabahı bildirdiğine göre, Nottingham Forest, Givairo Read için 25 milyon euro ödemeye hazır. Ancak Rotterdam ekibi çok daha fazla bir rakam talep ediyor.

Feyenoord, Read için sunulan bu 25 milyon avroluk teklifi hemen reddedecek. Nottingham'ın daha sonra tekrar teklifte bulunma ihtimali yüksek.

Read, bir süredir çeşitli yabancı üst düzey kulüpler tarafından takip ediliyor. Bayern Münih ve Manchester City'nin de aralarında bulunduğu kulüplerin ilgilendiği söyleniyor.

Yirmi yaşındaki Read’in De Kuip ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor; bu da Feyenoord’a Nottingham ile yapılacak görüşmelerde güçlü bir pazarlık pozisyonu sağlıyor.

Transfermarkt, Read’in transfer değerini 25 milyon euro olarak tahmin ediyor. Yetenekli kanat bekçisi, şu ana kadar Feyenoord’un A takımında 54 maça çıktı.

Geçtiğimiz hafta sonu Voetbal International’a verdiği röportajda Read, Feyenoord’da daha uzun süre kalmanın ihtimal dışı olmadığını belirtti.

“Feyenoord ile henüz şampiyon olamadım, bu gerçekten bir hedef. Her şey yolunda giderse, bu sezon bunu başarmaya çalışacağız,” dedi sağ bek.