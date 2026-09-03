Teknik direktör Dévy Rigaux, Feyenoord ONE'da bu yaz Givairo Read'in durumuna dönüp baktı. Sağ bek, ciddi şekilde AS Roma'nın ilgisini çekmişti ve İtalyan ekibi yüksek bir bonservis ödemeye hazırdı. Ancak kulüpler arasında hiçbir zaman anlaşma sağlanamadı. Rigaux şimdi, sakatlanan Jordan Bos'un ardından bir önemli beki daha kaybetmek istemediğini de açıkladı.

"Givairo Read çok yetenekli bir oyuncu ve sahada Feyenoord için çok önemli", sözlerine başladı Rigaux. "Bunu geçen sezon da kanıtladı. Jordan Bos'un Dünya Kupası sırasında sakatlanmasının ardından, aynı sezonda iki beki birden kaybetmemek önemliydi. Onlar geçen sezon sahada Feyenoord için kesinlikle çok önemliydi."

Bos, Dünya Kupası'nda dizinden sakatlandı. Sol bek ameliyat oldu ve daha aylarca sahalardan uzak kalacak. Bos solda ne kadar önemliyse, Read de sağ tarafta Feyenoord'un hücum oyununda o kadar önemliydi. Read geçen sezon sakatlık sorunları yaşamasına rağmen Roma ikna olmuştu. İddiaya göre 25 milyon avroluk teklif yeterli bulunmadı ve bunun üzerine Roma, Nahuel Molina'ya yöneldi.

"Böyle bir çocuk için yaşa ve hâlâ önünde bulunan gelişim payına da bakıyorsunuz", diyerek yirmi yaşındaki Read hakkında sözlerini sürdürdü Rigaux. "Ben onun daha iyi olabilecek payı olduğuna inanıyorum, kendisi de bunu söylüyor. Bana da hiçbir zaman 'Ne olursa olsun ayrılmak istiyorum' mesajıyla gelmedi."

"Şunu söyledi: 'Eğer siz bir kulüple anlaşma sağlarsanız, bunu düşünmeye hazırım ve belki o adımı atmak isterim. Ama böyle bir durum olmazsa, Feyenoord'da büyük bir memnuniyetle kalmak istiyorum.' Bunu böyle bir gençten duyduğunuzda, Feyenoord'da oynamaktan gerçekten keyif alan oyuncular olduklarını daha iyi anlıyorsunuz. Taraftarın stada gelme sebeplerinden biri de bu oyuncular."

"Ama bunlar aynı zamanda ileride başarılı olmak için ihtiyaç duyduğumuza inandığımız oyuncular. Bu yüzden Givairo'nun sergilediği tavırdan dolayı çok gururluyum ve mutluyum; tam bir profesyonel gibi davrandı. Ayrıca Feyenoord'a ne kadar gönülden bağlı olduğunu da gösterdi. Bence bu, içtenlikle takdir edilmesi gereken bir şey", dedi Rigaux.

Read'in Feyenoord ile sözleşmesi 2029'un ortasına kadar devam ediyor. Bu da kulübün onu gelecek transfer dönemlerinde de yüksek bir bonservis bedeliyle satabileceği anlamına geliyor. Sağ ayağını kullanan oyuncu, 2023'te FC Volendam'dan transfer oldu. Volendam ise bir hata nedeniyle yaklaşık 200 bin avroyu kaçırdı. Read, bugüne kadar Feyenoord formasıyla 58 resmi maça çıktı ve 5 gol, 12 asistlik katkı verdi.