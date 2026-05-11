Feyenoord'dan iki yıldız oyuncu ayrılıyor: '45 milyon euro'

Rijnmond'un kesin beklentisine göre, Givairo Read ve Ayase Ueda Pazar günü PEC Zwolle karşısında Feyenoord formasıyla son maçlarına çıkacaklar. Feyenoord'un bu iki yıldız oyuncusu, mali gücü yüksek yabancı kulüplerin yoğun ilgisini çekiyor. Anis Hadj Moussa da yabancı kulüplerin yoğun ilgisini görüyor.

Feyenoord, sezonu Pazar günü PEC Zwolle ile oynayacağı deplasman maçıyla kapatacak, ancak kulislerde gözler şimdiden önümüzdeki transfer dönemine çevrilmiş durumda. Özellikle Read ve Ueda'ya yönelik yurt dışından gelen ilgi giderek ciddileşiyor. Kulüp, her iki oyuncunun da önümüzdeki yaz ayrılacağını öngörüyor.

Read, uzun süredir Feyenoord'un en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor. 19 yaşındaki sağ bek, 2029 ortasına kadar De Kuip'te kalacak, ancak gösterdiği gelişimle Avrupa'nın en iyi kulüplerinin dikkatini çekti. Bayern Münih ve Manchester City gibi kulüpler de durumunu yakından takip ediyor.

Feyenoord, Read için en az otuz milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda transferi kabul etmeye hazır. Rotterdam ekibi, Read'i muazzam potansiyele sahip bir oyuncu olarak görüyor ve bundan finansal olarak en fazla faydayı sağlamak istiyor.

Ueda da Feyenoord'daki son haftalarını geçiriyor gibi görünüyor. Ağustos ayında 28 yaşına girecek olan Japon forvetin iki sezonluk kontratı var ve Premier League'den ilgi görüyor. Everton ve Brighton, durumunu yakından takip eden kulüpler olarak gösteriliyor.

Ueda için istenen fiyat, Feyenoord’un Read için talep ettiği tutarın yaklaşık yarısı kadar olacak. Forvet, Rotterdam’da 25 golle VriendenLoterij Eredivisie’nin gol kralı olduğu, son derece başarılı bir sezon geçiriyor. Feyenoord, Read ve Ueda’nın ayrılışıyla toplamda 45 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Read ve Ueda'nın yanı sıra Hadj Moussa da bu yaz transfer olabilir. Cezayirli kanat oyuncusu uzun süredir Benfica'nın radarında yer alırken, Lille'in de ciddi ilgi gösterdiği söyleniyor. Hadj Moussa için Kuzey Fransa'ya transfer olmak, Lille civarında büyüdüğü için ayrı bir anlam taşıyor.

Ancak Feyenoord, Hadj Moussa'yı öylece bırakmaya niyetli değil. Kanat oyuncusunun sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor ve kulüp, oyuncunun piyasa değerinin yüksek olduğunu belirtiyor.