Feyenoord’da büyük transfer kapıda: ‘Anlaşma yolda’

Nottingham Forest, Givairo Read’i Feyenoord’dan koparmak için ciddi bir yeni girişimde bulundu. Fabrizio Romano, FR12’nin ardından bunu doğruladı. Premier League kulübü, 20 yaşındaki sağ bek için iyileştirilmiş bir teklif sundu. Oyuncunun kendisi de bu adımı atmaya sıcak bakıyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, cumartesi günü Nottingham Forest’ın toplam değeri 20 milyon euro olan ikinci bir teklif sunduğunu bildirdi. Böylece İngiliz kulübü, Romano’ya göre bonuslar dahil 17,5 milyon euroya ulaşan ve Feyenoord tarafından reddedilen önceki teklifini yükseltmiş oldu.

Romano’ya göre kişisel şartlarda anlaşma sorun teşkil etmiyor. Read, Forest’a transfer olmaya olumlu yaklaşıyor. Bu nedenle görüşmeler şu anda tamamen iki kulüp arasında yapılacak anlaşmaya odaklanmış durumda.

Feyenoord ile Forest arasındaki görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Romano, “Anlaşma yolda” diye yazdı ve böylece nihai bir transferi öngörüyor gibi göründü.

Cuma günü Forest’ın De Kuip’te yeniden devreye girdiği zaten ortaya çıkmıştı. O sırada ikinci teklifin hangi bedeli içerdiği henüz net değildi, ancak artık teklifin toplam değerinin 20 milyon euro olduğu açıklık kazandı.

Ancak Feyenoord’un Read’in öyle kolay ayrılmasına izin vermeye niyeti varmış gibi görünmüyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sağ beki kadrosundaki önemli güçlerden biri olarak görüyor ve onu gelecek sezon da Rotterdam’da tutmayı tercih ediyor.

Üstelik Read’e ilgi yalnızca Forest’la sınırlı değil. Daha önce Bayern Münih, Manchester City ve Paris FC de ilgilenen kulüpler arasında gösterilmişti, ancak bu ilginin şu anda ne kadar somut olduğu belirsiz.

Read’in Feyenoord ile sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor ve Transfermarkt verilerine göre tahmini değeri 25 milyon euro.