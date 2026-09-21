Ferran Torres, Enrique'yi zor durumda bırakıyor

Ferran Torres, Paris Saint-Germain'e yaptığı transferin yalnızca hücum hattını takviye eden yeni bir anlaşmadan ibaret olmadığını, hatta belki de İspanyol forvetin daha keskin bir versiyonunun ortaya çıkışının başlangıcı olabileceğini kanıtlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duymadı.

Zira yalnızca birkaç hafta sonra Torres, Luis Enrique'nin kadrosunun en dikkat çekici hücum silahlarından birine dönüştü ve her şeyden önce rakamlarıyla kendini kabul ettirmeye başladı. Öyle ki, kulübün tarihindeki en dikkat çekici gol adamlarından biri olan İsveçli Zlatan Ibrahimovic ile doğrudan kıyaslanmasına yol açan bir gol tempolu adımlarla ilerliyor.

Olympique Marsilya karşısında oynanan Klasik maçı ise bu dönüşümü teyit etti; Torres, Paris Saint-Germain'in fırsatları sonuca çevirebilecek ve onları gole dönüştürebilecek bir oyuncuya en çok ihtiyaç duyduğu anda yeniden sahneye çıktı.

Torres, Klasik'i kritik bir anda çözdü

Paris Saint-Germain, Vélodrome Stadı'nda oynanan ve olaylı geçen Klasik maçında Olympique Marsilya'yı 2-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti ve Parisli takım son dönemdeki sonuçlarını pekiştiren önemli bir zafere ulaştı.

Paris Saint-Germain oyunun akışına hâkim olmasına, top hâkimiyetinde ve maçın temposunu kontrol etmede belirgin üstünlüğüne rağmen, takım uzun bir süre kale önünde son vuruş eksikliğinden muzdarip oldu; ancak ikinci yarıda fileleri bulmanın yolunu buldu.

Rahatlama anı 66. dakikada geldi; Ferran Torres skoru açtı, ardından Marsilya 72. dakikada Angel Gomez aracılığıyla hızlıca beraberliği yakalamayı başardı.

Ancak beraberlik uzun sürmedi; Marquinhos yalnızca üç dakika sonra Paris Saint-Germain'i yeniden öne geçirmeyi başardı ve Parisli takım maçı 2-1 kazanarak Vélodrome Stadı'ndan değerli bir galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyet, Fransa Ligi'ndeki yolculuğuna sarsıntılı bir şekilde başlayan, ancak şimdi tüm kulvarlarda üst üste üçüncü galibiyetini elde etmeyi başaran Paris Saint-Germain için önemli bir moral kaynağı oluşturuyor ve takımın dengesini bir nebze yeniden bulmaya başladığının bir göstergesi.

Yedi şut, yedi gol

Paris Saint-Germain en iyi seviyesini yeniden yakalama çabası içindeyken, Ferran Torres her an fark yaratabilecek bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırmayı sürdürüyor.

Yaz döneminde Barcelona'dan Fransa'nın başkentine yaptığı transferden bu yana, İspanyol forvet uyum sağlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duymadı; Paris Saint-Germain formasıyla ilk çıkışından itibaren adı hızla öne çıkmaya başladı, ardından rakamları Luis Enrique için hücum unsurlarını seçerken gerçek bir baskı kaynağına dönüştü.

Marsilya karşılaşmasında Torres, 59. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine oyuna girdi, ancak Klasik'e imzasını atmak için yalnızca yedi dakikaya ihtiyaç duydu.

66. dakikada Désiré Doué sol kanattan kusursuz bir orta gönderdi; Torres, C.J. Egan-Riley ile Nayef Aguerd arasında akıllıca hareket ederek kaleye altı yarda uzaklıkta boş pozisyonda belirdi ve topu Geoffrey De Langlet'in kalesinin sol üst köşesine isabetli bir şekilde gönderdi.

Gol yalnızca büyük bir maçta belirleyici bir an olmakla kalmadı, İspanyol oyuncunun Paris'e gelişinden bu yana sergilediği olağanüstü hücum etkinliği serisinin de bir devamı oldu.

Ferran Torres, Paris Saint-Germain ile resmi müsabakalarda kaleye yaptığı ilk 7 şutundan 7 gol kaydetti; bu rakamlar, önüne çıkan fırsatları gole çevirmedeki istisnai yeteneğini yansıtıyor.

Bu gol serisinde onu geride bırakan yalnızca Zlatan Ibrahimovic var; Fransız "Foot Mercato" sitesi'nin aktardığına göre İsveçli, Parisli kulüpteki ilk altı maçında sekiz gol kaydetmişti.

Böylece Torres, İspanyol forvetten bu denli bir ivmeyle beklenmeyen bir başlangıçta, Paris Saint-Germain tarihinin en etkili gol adamlarından birinin rakamına yaklaşmış oldu.

Luis Enrique'nin önünde yeni bir çıkmaz

Dikkat çekici başlangıca rağmen Torres, rakamlarına sakin bir şekilde yaklaşmaya çalıştı; onlara olduğundan fazla anlam yüklememeyi tercih etti ve meselenin eline geçen fırsatları değerlendirmekle ilgili olduğunu vurguladı.

İspanyol forvet şöyle konuştu: "Sadece fırsatlarını değerlendirmen gerekir. Bazen şans senden yana olur ve gol atarsın, bazen de atamazsın. Yapılması gereken tek şey, tekrar tekrar denemeye devam etmek."

Ancak rakamlar, meselenin yalnızca şansla ilgili olmadığını söylüyor; zira Torres şimdiye kadar ceza sahası içinde konum alma, takım arkadaşlarının hareketlerini okuma ve boşlukları değerlendirme konusunda büyük bir yetenek sergiledi; buna en üst seviyede rekabet eden her takımın ihtiyaç duyduğu son vuruşa sahip olması da ekleniyor.

Bu parlak performans yalnızca Torres için iyi bir haber olmakla kalmıyor, aynı zamanda Luis Enrique'yi ilk on birini seçerken gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

İspanyol teknik direktör, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ve Désiré Doué'nin yanı sıra Bradley Barcola gibi diğer seçenekleri de içeren güçlü bir hücum grubuna zaten sahip; ancak Torres, teknik direktörün hesaplarında güçlü bir şekilde kendini kabul ettirmeye başladı ve artık ona yalnızca bir yedek seçenek olarak bakmak kolay değil.

Dikkat çekici olan, Torres'in yedek kulübesinden girdiğinde yalnızca katkı sağlamakla yetinmemesi, aynı zamanda eline geçen dakikalarda gol atmayı ve maçları etkilemeyi sürdürmesi; bu da zaman geçtikçe onu göz ardı etmeyi daha da zorlaştırıyor.

Luis Enrique forvetini övüyor

Luis Enrique ise Torres'in Paris Saint-Germain'e gelişinden bu yana sergilediği performanstan duyduğu hayranlığı gizlemedi ve oyuncunun takım için önemli bir katkı olduğunu vurguladı.

İspanyol teknik direktör şöyle konuştu: "Tüm yeni transferlerimizden son derece memnunum. Hepsi takıma katkı sağlıyor ve bize çok şey katıyor. Takım olarak gelişmeyi sürdürmek için onlara ihtiyacımız var, özellikle de olağanüstü bir performans sergileyen Ferran'a."

Şunları ekledi: "Ferran, derinlik nüfuzundaki gücüyle öne çıkıyor ve boşlukları ustalıkla değerlendiriyor. Orta sahada onun gibi, pas verebilecek gerekli kaliteye sahip oyuncular olduğunda... O, kariyerinin zirvesinde ve aramıza katılmasından mutluyuz."

Enrique'nin açıklamaları, Torres'in teknik ekip içinde gördüğü takdirin boyutunu ortaya koyuyor; özellikle oyun tarzının takıma ister savunmacıların arkasına hareket ederek, ister boşlukları değerlendirerek, isterse atakları hızlıca sonuçlandırarak farklı çözümler sunması bakımından.

Artık yedek rolünü kabul etmiyor

Sezon başında yıldızlarla dolu bir hücum listesindeki ek bir seçenek olarak görülürken, tablo hızla değişti. Ferran Torres, bu sezon Fransa Ligi'nde dört golle Paris Saint-Germain'in gol kralı; ayrıca İspanya Millî Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmış bir oyuncu, ancak şimdi yalnızca sınırlı dakikalar almaktan çok daha hırslı görünüyor.

Mevcut rakamları, ona daha fazla oyun süresi için güçlü bir şekilde rekabet etme, hatta belki de Luis Enrique'nin kadrosunda ilk on birde bir yer kapma hakkı veriyor; özellikle fırsatları bu verimlilikle değerlendirmeyi sürdürürse.

Paris Saint-Germain en dikkat çekici hücum isimlerinden bir grubu bünyesinde barındırırken, Torres, İspanyol teknik direktörün hesaplarına yeni bir denklem ekleyerek ortaya çıktı: gol atmak için çok sayıda fırsata ihtiyaç duymayan ve etkisini bırakmak için sahada uzun bir süreye ihtiyaç duymayan bir oyuncu.

Bu nedenle, Ferran Torres'in bu etkinlik oranıyla devam etmesi, İspanyol'un kadroda bir yer için sadece bir rakip olmaktan çıkıp Luis Enrique'yi ona daha büyük bir rol vermeyi ciddi ciddi düşünmeye zorlayan bir oyuncuya dönüşmesinin ardından, Paris Saint-Germain hücumundaki rekabeti önümüzdeki dönemin en heyecan verici dosyalarından birine çevirebilir.

Torres golleri kovalamayı sürdürürken, Zlatan Ibrahimovic'in başlangıcıyla yapılan kıyaslama artık yalnızca çekici bir başlık olmaktan çıktı; aksine, İspanyol forveti sezon başında Paris Saint-Germain'in en ilgi çekici oyuncularından biri hâline getiren rakamlarla destekleniyor.