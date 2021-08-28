Fenerbahçe'nin grubundan, Galatasaray'ın grubuna transfer

Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde en çok zorlayacak faktörlerden biri, sarı-lacivertli takım yerine Galatasaray'ın başşını ağrıtabilir.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon üç takımla temsil edilecek Türk futbolu ülke puanı adına oldukça kritik bir sezona girerken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gruplarında kartları yeniden dağıtabilecek kritik bir transfer hamlesi gündeme geldi. Frankfurt'un yıldızı Filip Kostic'in Lazio'ya gitmek istediği belirtildi.

Takımının dün yaptığı antrenmana katılmayan ve Lazio için adeta gemileri yakan Sırp futbolcu Frankfurt'tan bonservis bedelinde indirim bekliyor. En önemli oyuncularından birini 30 milyon euro'nun altında bir bedelle satmak istemeyen Alman ekibi ise Kostic'in bu kararlı tutumu karşısında bir hayli zor durumda kalmış durumda.

Sarri de çok istiyor

Fenerbahçe'nin rakibinden, Galatasaray'ın rakibine transfer olmak isteyen 28 yaşındaki Kostic, geride bıraktığımız sezonda Frankfurt formasıyla 30 Bundesliga karşılaşmasına çıkarken, bu maçlarda dört gol atmış ve 14 de asist yapmıştı. Bu sezon da Bundesliga'da iki maçta şans bulan yıldız oyuncunun transferi için Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri de istekli.

Bundesliga'daki son üç sezonunda çift haneli asist sayılarına ulaşan ve Avrupa'nın en etkili kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Kostic'in takımıyla olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Sırbistan ile EURO 2020'de de boy gösteren Kostic daha önce Stuttgart, Hamburg, Groningen ve Radnicki takımları için de oynamıştı.

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