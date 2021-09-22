Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Michael Frey ve Mbwana Samatta ikili Royal Antwerp'te skor katkısı vermeye devam ediyor.

Vitor Pereira yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, yeni isimleri kadrosuna katarken birçok oyuncuyla da yollarını ayırmıştı.

Bu isimlere Fenerbahçe'nin geçtiğimiz dönemlerde Zurich'ten transfer ettiği Michael Frey ve Aston Villa'dan takıma katılan Mbwana Samatta da dahildi.

2021-22 sezonunda birlikte Royal Antwerp forması giyen bu ikili, skor üretmeye devam ediyor

Asist Samatta'dan son vuruş Frey'den

Belçika Ligi'nin sekizinci haftasında KRC Genk'i ağırlayan Royal Antwerp, rakibini 4-2 mağlup etti.

Antwerp'in dördüncü golü de eski Fenerbahçeli golcülerin ortaklığıyla geldi. Oyuna 68. dakikada dahil olan Samatta'nın çevirdiği topta Frey, 69. dakikada takımının dördüncü golünü kaydetti.

Frey, bu golle birlikte 2021-22 sezonundaki 10. golünü kaydetmiş oldu. Samatta'nın ise bir gol bir asistlik bir performansı bulunuyor.

Fenerbahçe'nin eski golcüleri devrede



Samatta🤝Freypic.twitter.com/RlCIJPhS1e — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 22, 2021

Fenerbahçe ile aynı gruptalar

UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin de bulunduğu D Grubu'nda yer alıyor.

Belçika temsilcisi, ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken takımın tek golü de Samatta'dan gelmişti.

Fenerbahçe'nin Antwerp'i ağırlayacağı maç 21 Ekim tarihinde oynanacak.

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