Fenerbahçe'nin eski golcüleri iş başında: Samatta asist Frey gol
Vitor Pereira yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, yeni isimleri kadrosuna katarken birçok oyuncuyla da yollarını ayırmıştı.
Bu isimlere Fenerbahçe'nin geçtiğimiz dönemlerde Zurich'ten transfer ettiği Michael Frey ve Aston Villa'dan takıma katılan Mbwana Samatta da dahildi.
2021-22 sezonunda birlikte Royal Antwerp forması giyen bu ikili, skor üretmeye devam ediyor
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Asist Samatta'dan son vuruş Frey'den
Belçika Ligi'nin sekizinci haftasında KRC Genk'i ağırlayan Royal Antwerp, rakibini 4-2 mağlup etti.
Antwerp'in dördüncü golü de eski Fenerbahçeli golcülerin ortaklığıyla geldi. Oyuna 68. dakikada dahil olan Samatta'nın çevirdiği topta Frey, 69. dakikada takımının dördüncü golünü kaydetti.
Frey, bu golle birlikte 2021-22 sezonundaki 10. golünü kaydetmiş oldu. Samatta'nın ise bir gol bir asistlik bir performansı bulunuyor.
Fenerbahçe ile aynı gruptalar
UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin de bulunduğu D Grubu'nda yer alıyor.
Belçika temsilcisi, ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken takımın tek golü de Samatta'dan gelmişti.
Fenerbahçe'nin Antwerp'i ağırlayacağı maç 21 Ekim tarihinde oynanacak.
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