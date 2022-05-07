Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik: "Napoli'den ayrılmayı hiç düşünmedim"

Napoli efsanesi Marek Hamsik, kendisi ve Lorenzo Insigne'nin kulübe vedası arasında benzerlikler görüyor. Juventus, Milan ve Inter'in kendisiyle bir dönem ilgilendiğini de doğruladı.

Hamsik, tüm turnuvalarda en çok forma giyen ve gol atan oyuncu olduktan sonra Şubat 2019'da Napoli'den ayrıldı. Kulüpteki sözleşmesi 2020'de sona erecekti.

Ne söylendi?

Il Corriere dello Sport'a verdiği demeçte Hamsik;

"Büyük bir aşk hikayesiydi. Kulüpte birçok arkadaşım var. Bana her zaman sevgisini gösteren Aurelio De Laurentiis ile fırsat buldukça konuşuyorum. Napoli'nin baş scoutu Maurizio Micheli ile temas halindeyim. Ona çok şey borçluyum. Beni ilk kez [Brescia'da] İtalya'ya getiren kişi o."

Hamsik, kulüpten ayrılmadan önce düzgün bir veda maçı yapmadı ve bu ayrılık ile Lorenzo Insigne arasında benzerlikler görüyor. İtalyan milli oyuncu, Haziran ayında Toronto'ya serbest oyuncu olarak katılacak.

"Lorenzo'nun geçmişi benimkine çok benziyor. Her şey çok hızlı oldu, ben ayrıldığımda sezon devam ediyordu” dedi.

"Ancak, tekrar buluşmak için asla geç değildir, belki San Paolo'da [şimdi Stadio Maradona] bir maç düzenleyebiliriz. Kariyerim sona erdikten sonra kulüpte bir rolle dönmemi isterlerse, hazırım.

"Hiçbir şey unutmadım. Coppa Italia, Süper Kupalar, duygular, anılar. Serie A şampiyonluğu hak edilmişti, gerçekten yakındık."

"Napoli'den ayrılmak istemedim"

Massimiliano Allegri, Hamsik'i Milan ve Juventus'ta kadrosuna katmak isterken, Walter Mazzarri onu Inter'e götürmeye çalıştı ancak Hamsik Napoli'den ayrılmayı hiç düşünmedi.

"Artık Allegri gibi önemli bir teknik direktörden ilgi görmekten gurur duyduğumu söyleyebilirim" dedi.

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"Onunla doğrudan hiç konuşmadım, ama onunla oynamaya layık olduğumu düşündüğünü ve beni takımlarında görmekten memnun olacağını biliyorum."

"Inter? İnkar edemem ama Napoli'den ayrılmayı hiç düşünmedim. Bunu asla yapamazdım.”

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