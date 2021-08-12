Fenerbahçe’de Pelkas’ın ardından bir sakatlık daha

Güne Dimitris Pelkas’tan gelen kötü haberle başlayan Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında bir yıldızından daha yararlanamayabilir.

Sabah antrenmanında sağ omzu çıkan Dimitris Pelkas’a ilk müdahaleyi takım doktoru Burak Kunduracıoğlu antrenman sahasında yaptı. Sarı lacivertli kulüp, omzu yerine oturtulan Pelkas'ın tedavisine başlandığını duyurdu.

Yunan oyuncunun en az iki haftalık bir rehabilitasyon sürecinin ardından sahalara dönmesi bekleniyor. 27 yaşındaki Pelkas, geçen sezon Süper Lig'de 32 maçta 7 gol, 8 asistle dikkat çekici bir performansa imza atmıştı.

Bilgilendirme | Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/0Kte2TMF9k — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2021

Valencia da ilk haftayı kaçırabilir

Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanında ise Enner Valencia’dan yoksun çalıştı. Adalesinde ağrı bulunan Valencia, bu nedenle idmana katılmadı.

Ekvadorlu oyuncunun, Fenerbahçe’nin Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor’la oynayacağı maçta forma giymesi zora girdi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 34 maça çıkan ve 12 golle takımın bu alandaki lider olan 31 yaşındaki forvet, yaz aylarında Ekvador milli takımıyla Copa America’da dört maça çıktı.

Kampa geç katıldı

Turnuvadan sonra bir süre izin yapan Valencia, Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü oluşturan Topuk Yaylası kampına katılamamıştı.

Temmuz ayının ikinci yarısında Samandıra’da takıma dahil olan Valencia’ya yapılan testlerde fiziki durumunun iyi olduğu belirlenmiş ve başarılı oyuncuya özel bir çalışma programı hazırlanmıştı.

Fenerbahçe’nin ilk üç hazırlık maçında kadroda yer almayan Valencia, sonraki dört maçta forma şansı buldu. Zwolle maçında fileleri havalandıran Valencia, Pazartesi günü Giresunspor karşısında da oyuna sonradan girip golünü atmıştı.

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