Fenerbahçe, Zenit'i elerse seribaşı olacak mı? Kura formatı nasıl?
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Zenit'i 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj yakalamıştı.
Sarı-laciverti ekibin turu geçmesi halinde son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılıp katılmayacağı ise merak konusu.
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura formatı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminde herhangi bir kriter bulunmuyor.
Son 16 turuna kalan her takım, aynı ülkeden olsalar bile birbiriyle eşleşebiliyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan son 16 turu kura çekimi, 22 Şubat Cuma günü TSİ 15:00'te başlayacak.