Fenerbahçe, Zenit karşısında nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 1-0 mağlup ettiği Zenit'e rövanş mücadelesinde konuk olacak. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövan karşılaşmasında Zenit'e konuk olacak. Rus ekibini ilk maçda Islam Slimani'nin golüyle 1-0 mağlup eden sarı lacivertliler, rövanş karşılaşması öncesinde avantajı cebine koymuştu.

21 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş mücadelesi saat 20:55'te başlayacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Sarı lacivertliler, Rusya'da alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte son 16 turu biletini cebine koyan taraf olacak. Fenerbahçe'nin gol attığı tek farklı mağlubiyetlerde de sarı lacivertliler son 16 turuna kalacak.

Zenit'in karşılaşmayı 1-0 kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Uzatmalarda da sonucun değilmemesi halinde tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe, 2 ve 2'nin üstündeki farklı mağlubiyetlerde Avrupa Ligi'ne veda edecek.