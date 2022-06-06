Arjantinli oyuncu, kendisine yöneltilen eleştirilerden sıkılmış gibi görünüyor.

Mauro Icardi, İtalyan medyası tarafından kendisine yöneltilen eleştirileri, "b*ktan" olarak nitelendirdi ve bu konuşmasıyla gündeme damga vurdu.

Güney Amerikalı oyuncu, PSG’de oynamak için şiddetli bir rekabetle karşı karşıya, Neymar ve Kylian Mbappe ile birlikte vatandaşı Lionel Messi’nin varlığı, onun sadece 10 Ligue 1 maçında ilk 11’de başlamasına neden oldu.

Toplamda 30 maç oynadı ve 2021-22 sezonunda beş gol atabildi.

Gazzetta dello Sport'ta, PSG'nin yaz döneminde Icardi için bir takım aradığı bildirilirken, 29 yaşındaki oyuncunun artık "hayallerindeki bir hayat ve stabil bir kariyer" yaşadığı öne sürüldü.

Icardi eleştirmenlerine nasıl yanıt verdi?

Inter’in eski yıldızı, İtalya'daki haberlere öfkeyle tepki gösterdi ve Instagram'da sert bir mesaj yayımladı: "Afrika'dayım, gelecek yıl isterseniz tatilimi nerede yapacağıma siz karar verin.

“Her yıl olduğu gibi bir sürü b*ktan haberler yapıyorsunuz ve b*ktan konuşuyorsunuz. Bir sezonda 30 gol attığımda da aynı şey oluyordu. Kariyerim stabil olarak mı ilerliyor?

"Sözleşmemin bitmesine daha 2 yıl var.

“Bu b*ktan önerme gibi kariyerimin stabil olduğunu sanmıyorum. 29 yaşındayım, 200 gol attığım için endişelenmeyin, herkesin beni yeterince tanıdığını düşünüyorum.

“Kalmaya ve kendimi uygun hale getirmeye karar verdim. Afrika'dan gorillere, aslanlara ve daha fazla saygı duyan tüm arkadaşlarıma çok teşekkürler ve kocaman bir kucaklama gönderiyorum. Yakında görüşürüz."

Instagram

Icardi'nin PSG'deki performansı

Ligue 1 şampiyonu, 2019'da, 60 milyon Euro karşılığında onu Inter’den transfer etti. İlk sezonunda, 34 maçta 20 gol attı ve PSG’yi memnun ederek iyi bir transfer olduğunu gösterdi.

Ancak, o zamandan beri bir türlü istenilen düzeye ulaşamadı ve kariyeri düşüşe geçti.

Icardi, geçen sezon sadece beş gol atabildi ve 2020-21'de ise 13 gol kaydetti.

Öte yandan Arjantinli oyuncunun kariyerinde 173 kulüp golü var. Daha önce Inter'de, altı yılda 124 gol atarken ülkesi için sekiz maçta bir kez gol bulabildi.

PSG, hücumda çok fazla iyi oyuncuya sahip ve ilerleyen dönemde de bazı takviyeler yapmayı planlıyor.

Fransız ekibinin transfer planlarına rağmen, geçmişte İngiltere'nin ilgisini çeken Icardi, yeni bir meydan okuma için acele etmiyor.

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