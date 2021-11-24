Benzema-Valbuena seks kaseti davası: Real Madrid'in yıldızı suçlu bulunarak hapis ve para cezasına çarptırıldı

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema suçlu bulunsa da avukatı temyize gideceklerini söylüyor.

Karim Benzema, Mathieu Valbuena’ya şantaj yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada, suç ortaklığının tespit edilmesi nedeniyle 1 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 75 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Fransız yıldız bu suçlamalardan dolayı uzun bir süre milli formasından uzak kalmış ve bu sene formasına yeniden kavuşmuştu.

Ne söylendi?

Benzema'nın avukatı karara itiraz edeceklerini belirterek forvetin olayla ilgisi olmadığı konusunda ısrar etti:

"Bu karar bizi oldukça şaşırttı. Temyiz gerekiyor. Temyizin zirvesinde aklanacak."

Ne oldu?

Karim Benzema, 2015 yılında milli takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks kasediyle şantaj yaptığı iddiasıyla yeniden yargılandı.

Benzema, Ermenistan'a karşı oynayacakları bir hazırlık maçı öncesinde Fransız arkadaşından zorla para almaya çalışmakla suçlanırken Real Madrid'in yıldızı bu iddiaları kabul etmiyor.

Bazı şantajcılar, Valbuena'yı seks kasetini yayınlamakla tehdit ederek para istediler. Benzema'nın ise eski takım arkadaşını para ödemeye teşvik ettiği iddia ediliyor.

2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini söylemişti.

Ancak Valbuena, şantajcılarla doğrudan uğraşmak yerine yetkililere bildirdi ve bu olayın patlak vermesinin ardından Benzema, Fransa milli takımından uzaklaştırıldı. Ayrıca şantaj girişiminde yer aldığı gerekçesiyle göz altına alındı ve serbest bırakıldı.

Didier Deschamps, 33 yaşındaki yıldızı 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde yeniden millî takıma çağırdı.

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