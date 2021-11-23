Ajax, Beşiktaş karşısında rotasyon yapacak mı? Erik ten Hag açıkladı

Hollandalı teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak olan Ajax'ın İstanbul'da nasıl bir kadro ile sahada olacağını açıkladı.

Ajax ile oynadıkları ilk maçı 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, 24 Kasım'da Hollanda ekibi karşısında Avrupa'daki ilk puanını almaya çalışacak.

Sergen Yalçın ve öğrencileri için ligde de işler yolunda gitmezken Erik ten Hag, Beşiktaş karşısında ilk maçtaki kadroyla benzer bir ilk on birle sahada olacağını söyledi.

Erik ten Hag ne söyledi?

Beşiktaş karşılaşması öncesi basın toplantısında konuşan Ajax teknik direktörü Erik ten Hag şu sözleri söyledi:

"Beşiktaş'a karşı rotasyon yapmayacağız."

"Bu kadro kendisini ispat etmek zorunda. O yüzden aynı kadroyla sahaya çıkıyorum. Tabii ki yarın yeni oyuncular da deneyeceğiz, oyunumuzu geliştirmek ve farklı taktikler uygulamak istiyoruz."

"Beşiktaş için çok iyi bir karşılaşma olacak. Moral kazanmak için bizi yenmek isteyecekler. Bir galibiyet onlara moral verecektir.

Biz basın mensupları gibi düşünmüyoruz, maçı ciddiye alıyoruz. Beşiktaş kazanmak için elinden geleni yapacaktır."

Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş - Ajax mücadelesi 24 Kasım Çarşamba TSİ 20.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

Mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan hakem Irfan Peljto yönetecek.

Karşılaşma Exxen'de yayınlanacak.