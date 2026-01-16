Fenerbahçe’ye 53 milyon euroluk golcü! Transferde büyük sürpriz

Fenerbahçe, bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarı elde etmek için kesenin ağzını açmaya kararlı. Sarı-Lacivertli ekipte transfer şov başladı ve bu kapsamda Lazio forması giyen Guendouzi takıma dahil oldu ve henüz ilk maçı olan Galatasaray derbisinde kalitesini ortaya koydu.

Öte yandan dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Engolo Kante için de somut adımlar atılırken Fransız yıldızın kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor. Fenerbahçe, orta saha takviyelerinin yanı sıra takıma yıldız bir golcüyü de dahile etmek istiyor. İşte tam da bu noktada hedefteki isim Uruguaylı yıldız oldu.

Ne söylendi?

Matteo Moretto'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Napoli'de beklenen performansı sergileyemeyen Lorenzo Lucca'nın transferi için yüklü bir maaş ödemeye hazır durumda. Napoli'nin de bu ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'yi elden çıkartması ve Al Hilal'in forvet transferi yapması halinde sarı-lacivertli ekibin çok gizli yürüttüğü Darwin Nunez operasyonu nihayete erebilir.

Uruguaylı oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Fenerbahçe, maaş konusunda Suudi Arabistan ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Al Hilal'de mutsuz olan Nunez'in de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı vurgulandı.

Performansı

Liverpool'dan geride bıraktığımız yaz transfer döneminde 53 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan 26 yaşındaki Darwin Nunez, Suudi Arabistan ekibiyle çıktığı 17 resmi maçta 7 gol atarken takımına 4 asistlik katkı sundu.