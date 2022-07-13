Sarı-lacivertliler, yeni transferini ‘Çukur’ dizisinin çekildiği mahalleden görüntülerle ve duvar yazıları ile duyurdu.

Mesut Özil ile ayrılık yaşayan Fenerbahçe, bir yandan da kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Watford’un U-19 takımında forma giyen forvet oyuncusu Tiago Çukur’u renklerine bağladı.

19 yaşındaki futbolcu ile dört yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe, transferi nasıl duyurdu?

Kulüp, çarşamba gecesi Tiago Çukur’un transferini Twitter’dan duyurdu.

Paylaşılan videoda, bir dönem vizyonda olan ve yüksek izleyici kitlesine sahip olan ‘Çukur’ dizisine atıfta bulunuldu.

Videoda, söz konusu dizinin çekildiği bölgenin görüntüleri ve duvar yazıları yer aldı.

Fenerbahçe’nin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Tiago Çukur’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.”

Tiago Çukur’un kariyeri

Futbola Hollanda’da Zeeburgia takımının altyapısında başlayan 19 yaşındaki santrfor, ardından AZ Alkmaar altyapısına transfer oldu.

2020’de serbest oyuncu olan Çukur, 2021’de Watfod’un U-21 takımına geçiş yaptı. Genç golcü, geçtiğimiz sezonu Doncaster Rovers takımında kiralık olarak geçirdi.

Bugüne kadar toplamda 55 maça çıkan Tiago Çukur, 15 gol atıp iki asist yaptı.

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