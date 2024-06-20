Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe savunma hattını güçlendirmek istiyor.

Jose Mourinho’nun İstanbul’a gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe’de ilk resmi hamle geldi. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertli takım Manchester United’ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf’ü kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı ve İngiliz kulübüne teklifini iletti.

Manchester United’a 2017 yazında Jose Mourinho’nun talebi doğrultusunda 35 milyon euro karşılığında transfer olan Lindelöf geride bıraktığımız sezonda 19’u Premier Lig’de olmak üzere 28 karşılaşmada şans bulmuştu. İsveç Milli Takımı’nın da en önemli oyuncuları arasında yer alan Lindelöf Manchester United ile olan kontratının son senesine giriyordu.

Çağlar da listede

Öte yandan kariyeri boyunca 68 kez İsveç Milli Takımı’nın formasını giyen 29 yaşındaki deneyimli savunmacıyı transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de bir başka stoper Alexander Djiku’ya ise Serie A takımlarından Lazio’nun talip olduğu öne sürüldü.

Atletico Madrid’den kiralanan Çağlar Söyüncü’yü de kadrosuna yeniden dahil etmek isteyen Fenerbahçe’nin üçlü savunma mı yoksa dörtlü savunma mı oynayacağı ise henüz bilinmiyor.