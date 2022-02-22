Fenerbahçe verdiği ilanla data analisti arandığını açıkladı
Uğur Aktan
AA
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde yer alsa da ligi ilk iki sıra içerisinde tamamlama umutlarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon görev yapacak teknik direktör henüz netleşmedi ancak sarı-lacivertli takım bu arayışla sınırlı değil.
İnternetteki bir iş bulma platformuna ilan veren sarı-lacivertli takım data analisti arandığını açıkladı.
İlana başvurmak isteyenlerin, özgeçmişlerini "Fenerbahçe 61" referans koduyla kariyer@fenerbahce.org mail adresine gönderebilecekleri kaydedildi.
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İş tanımı
Sunulan yazılım ve programlardan sağlanan ham ve işlenmiş datalar ile çeşitli konularda modeller oluşturmak istenen iş kapsamında aşağıdaki çalışmalar hedefleniyor:
- Lig ve Takımların karşılaştırılması ve yorumlanması
- Oyuncu ve Takım performansının incelenmesi
- Oyuncuların potansiyellerinin belirlenmesi
- Oyuncuların potansiyel piyasa değerlerinin belirlenmesi
- Teknik ekibi ve scouting departmanını data analizleri ile destekleyecek
- Oyuncuları profillerine göre sınıflandıracak
- Oyuncuların potansiyel liglerdeki performansına dair projeksiyon oluşturacak
- Periyodik olarak data raporları hazırlayıp sunum yapacak
- Dünya futbolundaki data trendlerini takip edecek
Aranan nitelikler
- Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Mühendislik, Matematik, İstatistik vb.)
- İyi seviyede İngilizce bilmek
- Tercihen ilgili alanda deneyimli
- Analitik düşünebilen ve problem çözme becerisi yüksek
- Sorumluluk sahibi ve takım oyuncusu
- Katma değerli iş üretebilen
- Veri analizi ve istatistiksel model yaratma becerisine sahip
- Data raporlarını grafikler ve çizelgeler ile görselleştirebilmek
- Tercihen futbol sektöründe / futbol datası üzerine çalışmış
- Erkek adaylar için askerlik görevinden muaf / tamamlamış olmak
- Sarı Lacivert renklere gönül vermiş olmak
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