Fenerbahçe verdiği ilanla data analisti arandığını açıkladı

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde yer alsa da ligi ilk iki sıra içerisinde tamamlama umutlarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon görev yapacak teknik direktör henüz netleşmedi ancak sarı-lacivertli takım bu arayışla sınırlı değil.

İnternetteki bir iş bulma platformuna ilan veren sarı-lacivertli takım data analisti arandığını açıkladı.

İlana başvurmak isteyenlerin, özgeçmişlerini "Fenerbahçe 61" referans koduyla kariyer@fenerbahce.org mail adresine gönderebilecekleri kaydedildi.

İş tanımı

Sunulan yazılım ve programlardan sağlanan ham ve işlenmiş datalar ile çeşitli konularda modeller oluşturmak istenen iş kapsamında aşağıdaki çalışmalar hedefleniyor:

Lig ve Takımların karşılaştırılması ve yorumlanması

Oyuncu ve Takım performansının incelenmesi

Oyuncuların potansiyellerinin belirlenmesi

Oyuncuların potansiyel piyasa değerlerinin belirlenmesi

Teknik ekibi ve scouting departmanını data analizleri ile destekleyecek

Oyuncuları profillerine göre sınıflandıracak

Oyuncuların potansiyel liglerdeki performansına dair projeksiyon oluşturacak

Periyodik olarak data raporları hazırlayıp sunum yapacak

Dünya futbolundaki data trendlerini takip edecek

Aranan nitelikler

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Mühendislik, Matematik, İstatistik vb.)

İyi seviyede İngilizce bilmek

Tercihen ilgili alanda deneyimli

Analitik düşünebilen ve problem çözme becerisi yüksek

Sorumluluk sahibi ve takım oyuncusu

Katma değerli iş üretebilen

Veri analizi ve istatistiksel model yaratma becerisine sahip

Data raporlarını grafikler ve çizelgeler ile görselleştirebilmek

Tercihen futbol sektöründe / futbol datası üzerine çalışmış

Erkek adaylar için askerlik görevinden muaf / tamamlamış olmak

Sarı Lacivert renklere gönül vermiş olmak

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