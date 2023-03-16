Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski stoperi Servet Çetin, en büyük pişmanlığını açıkladı

A Millî Takım'ın eski savunmacısı, futbolu erken bıraktığı için duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Türk futbolunda bir dönem üst seviyede stoperlik yapan Servet Çetin, yeşil sahalardan erken ayrıldığını hissediyor.

Eski savunmacı, yakasını bir türlü bırakmayan sakatlıkların da erken emeklilikte büyük bir rol oynadığını kabul ediyor.

Ne söylendi?

Fanatik gazetesine konuşan Çetin, futbolu erken bırakma konusunu açarken aynı zamanda antrenörlüğün daha zor bir meslek olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Aslında futbolu biraz erken bıraktığımı düşünüyorum. Sakatlıktan dolayı bu şekilde oldu. Kendimi çok iyi hissediyordum. Hatta şu an bile oynardım diye düşünüyorum.

"Tabii ki olan oldu. Antrenörlüğe başladık. 'Antrenörlük mü, futbolculuk mu?' derseniz kesinlikle 'futbolculuk' derim. Çünkü futbolculukta kendinizden sorumlusunuz. Maçınızı oynuyorsunuz, antrenmanınızı yapıyorsunuz, evinize gidiyorsunuz. İyi oynamışsanız iyi performans sergilemişseniz takımınız için elinizden geleni yapmışsanız yastığa başınızı rahatça koyabiliyorsunuz.

"Ama tabii antrenörlükte 30 tane oyuncudan sorumlusunuz. Hepsi farklı karakterler. Bunları yönetmek, bunları idare etmek çok kolay değil. Çok fazla zaman ayırmanız gerekiyor.

"Yani sadece teknik, taktikle değil yönetimle olan bağınız, transferlerle alakalı çalışmanız, oyuncuları idare etmeniz, onlara liderlik yapmanız, antrenmanlar, antrenman programları vesaire. Daha birçok şeyi sayabilirim.

"O yüzden antrenörlük biraz daha gayret isteyen, daha çok insanla mücadele etmenizi ve uğraşmanızı gerektiren bir iş. O yüzden antrenörlük daha zor diye düşünüyorum."

Servet Çetin şimdi ne yapıyor?

Futbolu 2016 yılında, 34 yaşındayken bırakan eski stoper şu anda Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapıyor.

Çetin, daha önce Trabzonspor ve Konyaspor'da da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.