Bu sezon 13 gol, 12 asistle oynayan yıldız oyuncu iki dev kulübün listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Süper Lig’de son iki haftaya girilirken, çok sayıda kulüp yaz transfer dönemine yönelik çalışmalarına hız verdi. Portekiz basınından O Jogo’da yer alan haberde ligdeki şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe ile gelecek yaz kadrosunda büyük bir yenileme operasyonu yapması beklenen Beşiktaş’ın aynı orta saha oyuncusuna talip olduğu öne sürüldü.

Habere göre her iki takım da Azerbaycan ekibi Karabağ’ın Ocak ayında Galatasaray’ın da gündemine gelen Yeşil Burun Adaları vatandaşı Leandro Andrade ile ilgilendiği belirtildi.

Azerbaycan'ın en iyisi

Karabağ formasıyla bu sezon 13 gol atıp, 12 de asist yapan Andrade Azerbaycan Ligi’nin en etkili orta saha oyuncusu olarak nitelendirirken, takımının Leverkusen eşleşmesinde dikkatleri çekmişti.

2023 yılında Çin'in Shanghai Shenhua takımından teklif alan Leandro Andrade, sonunda Karabağ ile olan sözleşmesini Haziran 2027'ye kadar yenilemişti. Kontratında 4 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan oyuncunun Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, Karabağ’ın yıldız oyuncuyu kaybetmek istememesi bu transferde iki dev kulübü de zorlayacak gibi görünüyor.