Fenerbahçe ve A Milli Takım efsanesinden hayranlarını yıkan haber

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Oğuz Çetin rahatsızlığından ötürü geceyi hastanede geçirdi.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın sembol isimlerinden Oğuz Çetin, ani bir rahatsızlık geçirmesi sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Çetin’in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu belirtildi. Ancak, geceyi yoğun bakımda gözlem altında geçirdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Oğuz Çetin için geçmiş olsun mesajı paylaştı:

"Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan, efsanelerimizden Oğuz Çetin'e acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Çetin'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı:

"A Millî Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü’nü üstlenen Oğuz Çetin’in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Son olarak HT Spor'da yorumculuk koltuğunda boy gösteren Oğuz Çetin’in bir damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Deneyimli futbol adamının gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından 2-3 gün içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Öte yandan ski kulüplerinden İstanbulspor da, Oğuz Çetin için geçmiş olsun mesajı yayınladı:

"Kulübümüzde ve Milli Takımımızda forma giymiş, Türk futbolunun değerli isimlerinden Oğuz Çetin’in yoğun bakıma alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Oğuz Çetin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."