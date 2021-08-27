Avrupa Ligi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar gelir elde edecek?

İdil Erin Tetik
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AA
Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam ediyor. Peki sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nden ne kadar gelir elde edecek?

UEFA Avrupa Ligi yolunda Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe turnuvaya gruplardan devam ediyor.

Sarı-lacivertliler'in grup aşamasında rakipleri bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak.

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, turnuvaya katılmıyla UEFA gelirlerini kasasına koymuş oldu.

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Peki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ne kadar gelir edecek?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi geliri

UEFA Avrupa Ligi katılım ödemeleri: 3 milyon 63 bin euro

Galibiyet: 630 bin euro

Beraberlik: 210 bin euro

Avrupa Ligi grubunu lider tamamlayan her takım 1.1 milyon bonus kazanacak. 2.'nin kasasına 550 bin euro girecek. Eleme turlarına katılan takımlar 500 bin euro alacak.

Son 16 turu: 1.2 milyon euro

Çeyrek Final: 1.8 bin euro

Yarı Final: 2 milyon 800 bin euro

Final: 4 milyon 600 bin euro

Şampiyon: 4 milyon euro

UEFA, ayrıca katılan takımlarla turnuva dışındaki ekiplere naklen yayınlardan gelen paralardan da ödeme yapacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

32 takımdan oluşan UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 12 takım doğrudan gruplara kalmıştı.

10 takım ise play-off oynayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya hak kazandı.

Sarı-lacivertli ekip grup kuralarına 3. torbadan katılacak.

1. TORBA 2.TORBA 3. TORBA 4. TORBA
Olympique Lyon Celtic Marseille  Rapid Wien
Napoli Eintracht Frankfurt Ludogorets GALATASARAY
Bayer Leverkusen Kızıl Yılzdız West Ham Legia Varşova
Dinamo Zagreb  Leicester City Real Sociedad FC Midtjylland
Lazio Rangers Real Betis Ferencvaros
Olympiacos Lokomotiv Moskova FENERBAHÇE Brondby
AS Monaco KRC Genk Spatak Moskova Sturm Graz
Sporting Braga PSV Sparta Prag Royal Antwerp

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