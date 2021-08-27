Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden ne kadar gelir elde edecek?
UEFA Avrupa Ligi yolunda Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe turnuvaya gruplardan devam ediyor.
Sarı-lacivertliler'in grup aşamasında rakipleri bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak.
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, turnuvaya katılmıyla UEFA gelirlerini kasasına koymuş oldu.
Editörün Seçtikleri
- Pique, Ligue 1'in yayın haklarını satın aldı: Messi'nin PSG ile ilk maçı ücretsiz
- Haftanın en komik futbol tweetleri (25 Ağustos)
- YORUM | Jose Mourinho, Abdullah Avcı'yı nasıl uyardı?
- Premier Lig kulüplerinden Kırmızı Liste kararı: Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu milli takımda oynayabilecek mi?
Peki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ne kadar gelir edecek?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi geliri
UEFA Avrupa Ligi katılım ödemeleri: 3 milyon 63 bin euro
Galibiyet: 630 bin euro
Beraberlik: 210 bin euro
Avrupa Ligi grubunu lider tamamlayan her takım 1.1 milyon bonus kazanacak. 2.'nin kasasına 550 bin euro girecek. Eleme turlarına katılan takımlar 500 bin euro alacak.
Son 16 turu: 1.2 milyon euro
Çeyrek Final: 1.8 bin euro
Yarı Final: 2 milyon 800 bin euro
Final: 4 milyon 600 bin euro
Şampiyon: 4 milyon euro
UEFA, ayrıca katılan takımlarla turnuva dışındaki ekiplere naklen yayınlardan gelen paralardan da ödeme yapacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
32 takımdan oluşan UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 12 takım doğrudan gruplara kalmıştı.
10 takım ise play-off oynayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya hak kazandı.
Sarı-lacivertli ekip grup kuralarına 3. torbadan katılacak.
|1. TORBA
|2.TORBA
|3. TORBA
|4. TORBA
|Olympique Lyon
|Celtic
|Marseille
|Rapid Wien
|Napoli
|Eintracht Frankfurt
|Ludogorets
|GALATASARAY
|Bayer Leverkusen
|Kızıl Yılzdız
|West Ham
|Legia Varşova
|Dinamo Zagreb
|Leicester City
|Real Sociedad
|FC Midtjylland
|Lazio
|Rangers
|Real Betis
|Ferencvaros
|Olympiacos
|Lokomotiv Moskova
|FENERBAHÇE
|Brondby
|AS Monaco
|KRC Genk
|Spatak Moskova
|Sturm Graz
|Sporting Braga
|PSV
|Sparta Prag
|Royal Antwerp