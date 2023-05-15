Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Genel seçimlerden dolayı geçtiğimiz hafta sonunda maçların oynanmadığı Spor Toto Lig'de heyecan, hafta içinde devam edecek.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı kovalayan Fenerbahçe, ligin 34. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma, perşembe akşamı saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi kim?

Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler, pazartesi günü açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan dev mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.