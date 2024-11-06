Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e çok özel Arda Güler telefonu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe eski yıldızını yeniden gündemine aldı.

Real Madrid'de istediği kadar forma şansı bulamayan ve devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan genç yıldız Arda Güler hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler’i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ve bu transfer için Real Madrid yönetimiyle görüşmelerde bulunuyor.

İspanya’da yayın yapan El Nacional gazetesinin haberine göre, Jose Mourinho, devre arasında Arda Güler'i sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralamak için Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile bir görüşme gerçekleştirdi. Mourinho’nun, Arda’nın Fenerbahçe'de daha fazla gelişim kaydedebileceğine inandığı ve onun yeteneklerini değerlendirebileceği bir ortam sunmayı amaçladığı belirtiliyor. Ayrıca, Portekizli teknik adamın Perez'den bu transfer konusunda kolaylık sağlamasını talep ettiği ifade ediliyor.

Ancelotti şans tanımıyor

Real Madrid’in son dönemde aldığı başarısız sonuçlar sonrası eleştirilerin odağında kalan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'e sezon başında planlarında yer açsa da genç oyuncunun takıma uyum sağlaması sürecinde bazı zorluklar yaşadığı öne sürülüyor. İspanyol basını, Ancelotti’nin Güler’e henüz tam anlamıyla güven duymadığı ve onun yeteneklerinden tam kapasiteyle faydalanamadığı iddialarını gündeme taşıdı. Arda’nın sınırlı süre almasının, genç futbolcunun gelişimini etkileyebileceği değerlendirilirken, Mourinho gibi deneyimli bir teknik adamın elinde gelişim kaydedebileceği düşünülüyor.

Arda’nın forma şansı

2023-2024 sezonunda Real Madrid formasını 11 resmi maçta toplam 292 dakika giyen Arda Güler, sahada kaldığı süre boyunca gol veya asist katkısı yapamasa da yetenekleri ve potansiyeli ile futbol otoritelerinin dikkatini çekiyor. Ancak Arda’nın forma süresinin az olması, genç oyuncunun takım içinde daha etkin bir rol üstlenememesine neden olmuş durumda. Özellikle sakatlıklar ve Ancelotti'nin rotasyon kararları, Arda'nın sahada daha fazla süre bulmasını engelleyen faktörler arasında gösteriliyor.

Geleceği belirsiz

Real Madrid’in genç oyuncusu Arda Güler’in geleceği, hem kulüp içinde hem de futbol kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen büyük bir potansiyele sahip olan Arda’nın daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmesi, kariyer gelişimi açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Mourinho’nun Arda’yı devre arasında kiralık olarak istemesi, genç yıldızın kariyerine farklı bir yön verebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Arda'nın Fenerbahçe'de forma şansı bularak gelişimini sürdürebileceği, ayrıca Türkiye'deki futbolseverlerin de genç yıldızı daha fazla izleme fırsatı bulabileceği düşünülüyor.

Real Madrid bekleniyor

Bu gelişmelerin ardından gözler Real Madrid yönetiminin vereceği karara çevrildi. Mourinho’nun Perez ile görüşmesi ve Arda Güler’in daha fazla süre bulabileceği bir ortamda forma giymesinin istenmesi, Real Madrid’in genç oyuncu gelişimine nasıl bir yaklaşım sergileyeceği konusunda da ipuçları veriyor. Arda’nın kiralanması durumunda, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kendini geliştirmesi ve La Liga’ya daha hazır bir şekilde dönmesi planlanıyor.

Durumu yakından takip ediliyor

Arda Güler’in durumu, Real Madrid ve Fenerbahçe taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Real Madrid taraftarları, genç yeteneklerinin takımda kalmasını ve daha fazla süre almasını isterken, Fenerbahçe taraftarları ise Arda'nın Türkiye'de kendini kanıtlamaya devam etmesini arzuluyor. Eğer Mourinho’nun isteği kabul edilirse, Arda’nın Fenerbahçe’ye kiralanması hem oyuncunun kariyerine yeni bir soluk getirebilir hem de futbolseverler için heyecan verici bir gelişme olabilir.

Bu süreçte Real Madrid'in Arda için vereceği karar, genç oyuncunun geleceği açısından önemli bir belirleyici olacak. Arda Güler’in sahada daha fazla süre alabilmesi ve yeteneklerini geliştirebilmesi adına en doğru kararın verilmesi bekleniyor.