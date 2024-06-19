Santrfor takviyesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho eski öğrencisini ikna etmeye çalışıyor.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bir numaralı gündem maddesi santrfor takviyesi olurken, İtalya’dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınından Corriere della Serra’da yer alan haberde Jose Mourinho’nun bonservisi Chelsea’de bulunan dünyaca ünlü santrfor Romelu Lukaku’yu Fenerbahçe’ye transfer olmaya ikna etmek için her yolu denediği ifade edildi.



Inter’de birlikte çalıştığı Antonio Conte’nin de Napoli’ye transfer etmek istediği Belçikalı golcü geride bıraktığımız sezonda Roma’da 47 maçta 21 gol atmıştı.

Chelsea kiralamaya yanaşmıyor

Mourinho ile daha önce Chelsea, Manchester United ve Roma’da birlikte çalışan 31 yaşındaki golcünün yaz transfer döneminde İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılsa da bu transfer Fenerbahçe için oldukça zor görünüyor.

Chelsea son iki sezondur Inter ve Roma’ya kiraladığı Lukaku’nun takımdan ayrılması için kiralama tekliflerine sıcak bakmazken, 115 milyon euro karşılığında transfer ettiği golcü oyuncu için 43 milyon euro talep ediyor.

Avrupa’da Lukaku için bu bedeli ödemesi muhtemel tek takım Victor Osimhen’in satılması halinde Napoli olarak görünürken, yıldız oyuncunun kariyerini Suudi Arabistan’da sürdürmesi de güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.