Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan veda sözleri: "Mayıs'ta sözleşmemin bittiğini tüm dünya biliyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya basınına söylediği sözleri doğrulayarak Mayıs ayında vedayı işaret etti.

Jesus, Brezilya basınına Mayıs'a kadar beni bekleyin demişti

Bu açıklamasını doğruladı

Portekizli veda sinyali veriyor

NE OLDU? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, A Bola'ya Türkiye'ye alışmakta zorlandığını şu sözlerle ifade etmişti: "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum." Portekizli çalıştırıcı, Sabah gazetesine bu açıklamasını doğruladı.

NE SÖYLENDİ? Sabah gazetesinin Jorge Jesus'a yönelttiği "Sözleriniz doğru mu, bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna Jorge Jesus, "Mayısta sözleşmemin bittiğini zaten bütün dünya biliyor" yanıtını verdi.

SIRADA NE VAR? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, rakibi ile bir sonraki maçını 16 Mart'ta oynayacak.