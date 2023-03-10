Portekizli hoca, yaptığı açıklamalarla sarı-lacivertli ekipten ayrılacağına dair iddiaları güçlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 tutu ilk maçında deplasmanda Sevilla’ya mağlup olan Fenerbahçe’de, teknik direktör Jorge Jesus’un açıklamaları gündeme düştü.

Sezon sonunda sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi bitecek olan Jesus, Portekiz basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Fenerbahçe’nin hocasının adı sık sık Brezilya Milli Takımı’yla anılıyor ve sezon sonunda Türkiye’den ayrılacağı ifade ediliyor.

Jorge Jesus, Portekiz’den Gabriel Reis’ın sorularını yanıtladı.

A Bola'da yer alan habere göre Jesus, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım.

“Mayıs ayını beklememiz gerekiyor" dedi.

Sevilla maçına yönelik de konuşan Portekizli hoca, şu ifadeleri kullandı:

"Beklenen sonuç değil. 90 dakikada yaşananlar açısından yanıltıcı bir sonuç. Ama daha deneyimli takım, eline geçen iki fırsatta da gol atmasını bildi.

“İyi geçirdiğimiz ilk yarının ardından pozisyonlar yakaladık, ancak golü atamadık. Avrupa Ligi'nde son 16 turunda, ilk yarıda iki veya üç şansınız varsa ve gol atamazsanız, böyle olur.

“Sonuç iç açıcı değil, ama yine de umut veriyor. Sevilla takımının bizden çok daha tecrübeli ve farklı bir kaliteye sahip olduğunu biliyoruz.

“Dediğim gibi, ilk yarı daha iyiydik ve birçok gol şansı yakaladık.

"Son dokuz yılda birkaç kez Avrupa Ligi'ni kazanan takıma karşı oynadık. Bizimkiyle kıyaslanamayacak bir geçmişe sahipler, burada yenilgimizi tartışıyoruz.

“Söyleyebileceğim ve tartışabileceğim şey şu ki ilk yarı Sevilla seviyesinde iyiydik ikinci yarı değildik.

"Avrupa Ligi'nde hiç oynamamış Fenerbahçeliler var burada. Biz, neyi kıyaslıyoruz?

“Şimdi elimizde ikinci bir maç var ve bir şansımız olduğuna inanıyoruz."