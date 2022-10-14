Portekizli hoca, sadece saha içi ile ilgilenmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, futbolu politikadan uzak tuttuklarını ve bu tür konuların kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

Bilindiği gibi AEK Larnaca tribün grubu, Kadıköy'deki karşılaşma öncesinde "Yunanistan'ın başkenti İstanbul" ifadesini kullanmış ve bu durum tepki çekmişti.

Güney Kıbrıs'taki karşılaşmada da zaman zaman tribünlerde gerilim yaşandı.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına konuşan Jorge Jesus, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Politik olaylara bakacak olursak, Fenerbahçe'nin yarısı yabancı olduğu için iki ülke arasındaki politik olayları bilmiyorlar bile. Aynı şey rakip için de geçerli.

"Bunun oyuncular üzerinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Futbolcular, futbolcudur, politikacı değildir. Politika ile futbolu karıştırmıyoruz."

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, yüzünü tekrar Süper Lig'e döndü.

Jorge Jesus'un öğrencileri 17 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.