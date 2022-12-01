Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: "Cristiano Ronaldo ile aramızda özel bir bağ var"

Portekizli teknik direktör, vatandaşı Ronaldo ile aralarında özel bir bağ olduğunu söyledi ve onun tüm dünyaya örnek bir futbolcu olduğunu vurguladı.

Sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin seviyesine gelebilecek bir oyuncu olmadığını söyledi.

Ronaldo'nun futbol aşkına ayrı bir parantez açan Portekizli, yıldız oyuncu ile aralarında özel bir bağ olduğunu da vurguladı.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında 3-1 kazandığı Rayo Vallecano karşılaşmasının ardından basın toplantısında Cristiano Ronaldo’nun bulunduğu durumu değerlendiren Jesus, konuya Messi'yi de katarak şunları söyledi:

"Ronaldo’nun içinde bulunduğu durumu çok iyi anlıyorum. İkimiz de Portekizliyiz, aramızda iyi bağ var. Messi ve Ronaldo belki şu an son dünya kupalarını oynuyorlar.

"Onların dünyanın en iyi iki oyuncusu olduklarına şüphe yok. O seviyede başka oyuncular yok. Seviyelerine yaklaşanlar var ama o seviyede olduklarını düşünmüyorum.

"Ronaldo’nun dünyaya örnek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Finansal ihtiyacı yok, her şeyi başarmış ama ilk tutkusuyla oynuyor, başarıya aç bir şekilde. Bu da futbola olan aşkını gösteriyor.

"Zaten dünyanın en iyi futbolcuları aşk sebebiyle bu seviyeye ulaşıyorlar. Pele ve Maradona da öyle. Messi ve Ronaldo da öyle.

"Diğerleri de kalite olarak onların seviyesine ulaşabilirler ama bu bakış açısına ulaşabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü özel hayatta başka şeyler de var.

"Futbolu hayatlarında her şeyi önüne koymuşlar. Bu yüzden her futbolcu o seviyeye gelemez diye düşünüyorum."

Fenerbahçe ve Jorge Jesus'u ne bekliyor?

Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy'de bir hazırlık maçı daha oynayacak. Sarı-lacivertliler, 3 Aralık'ta La Liga'nın bir başka ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.