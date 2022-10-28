Portekizli hoca, tribünlerin oyuncular arasında ayrım yapmaması gerektiğini vurguladı ve "Böyle bir yerde bulunmak istemem" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, taraftarlarım Rennes maçı esnasında tribünlerin tepkisine karşılaşmanın ardından bir hayli sert çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe gerideyken top kaleci Altay Bayındır'a geldiğinde millî kaleciyi ıslıkla protesto etti.

Jesus, maçtan sonra Altay'ı savunarak taraftarlara tepki gösterdi.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Portekizli hoca, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Oyuncular arasında ayrım yapmayın, iyi anlarda bizim güçlü olmamız için bize destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum.

"Altay'a tepkiler oldu, ona gösterilmiş tepki bana gösterilmiştir. Ben böyle bir şey istemem. Böyle ortamda olmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor.

"Takımlarını seviyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum."

"Beklemediğimiz bir durumdu"

Jesus, karşılaşmayı ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Lovro Majer'i oynattıkları pozisyon beklemediğimiz bir durumdu. İlk 30 dakika defansif dengeyi sağlamakta zorlandık. Futbolda mola yok. Maç içinde oyuncularımla iletişimde bulundum ve Arao ile Crespo'nun pozisyonunu değiştirdim.

"İlk yarının sonlarında skoru 3-1'e getirince maçı çevirebileceğimize inandık. Bir şeyler değiştirmemiz gerekiyordu ve bunları da yaptık."

Fenerbahçe'nin gruptaki birinci olup olamayacağı, son hafta oynanacak maçların ardından belli olacak.