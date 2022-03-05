Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı arasındaki rekabet nasıl?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe’nin hocası İsmail Kartal’a karşı yalnızca bir kez kaybetti.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor’u ağırlayacağı maç öncesinde iki teknik direktör arasındaki rekabet de dikkat çekiyor.

Süper Lig’de puan farkıyla lider durumda olan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip olarak İstanbul’a gelecek.

Fenerbahçe ise ligdeki durumundan pek de memnun değil. Ancak, sarı-lacivertli ekip son 3 maçından galibiyetle ayrıldı ve ikincilik yarışında söz sahibi olmak amacında.

Durum böyleyken hem Abdullah Avcı hem de İsmail Kartal mücadeleden mutlak galibiyet almayı hedefliyor.

İkili arasındaki rekabete baktığımızda ise Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı’nın, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

İsmail Kartal ve Abdullah Avcı arasındaki rekabet nasıl?

O dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un başında olan Abdullah Avcı, Mardinspor’un hocası olan İsmail Kartal’ın karşına çıktı. Bu maç, iki hocanın ilk karşılaşmasıydı.

2006 yılında oynanan bu müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

1 yıl sonra, İsmail Kartal bu sefer Malatyaspor’un başındayken Abdullah Avcı’nın takımı Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı ve mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

2014-15 sezonuna geldiğimizde ise Fenerbahçe’nin başında olan İsmail Kartal, Abdullah Avcı’ya karşı ilk galibiyetini 2-0’lık sonuçla aldı.

Abdullah Avcı'nın üstünlüğü var

Bu karşılaşmanın ardından, iki teknik direktör arasında 5 müsabaka daha oynandı ve Abdullah Avcı’nın büyük bir üstünlüğü dikkat çekti.

Abdullah Avcı, İsmail Kartal’a kaybettiği maçın ardından 3 maç kazandı ve 2 mücadele berabere bitti.

İki hoca arasında oynanan 8 maçta; Abdullah Avcı 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç berabere bitti.

İsmail Kartal’ın ise sadece bir galibiyeti bulunuyor.

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