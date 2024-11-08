Son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Portekizli teknik direktör bir kez daha Premier Lig'de boy gösterebilir.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren José Mourinho, İngiliz basınından The Guardian'da yer alan habere göre Eddie Howe’nin St James' Park'tan ayrılması halinde Newcastle United'ın başına geçmeyi arzuluyor. Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik direktör, Premier Lig'de bitmemiş işleri olduğunu ve İngiltere’ye geri dönme ihtimali olarak Newcastle'ı en güçlü seçenek olarak gördüğünü ifade ediyor. Mourinho daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham’da görev yapmıştı.

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u 3-2 yendiği maçtan sonra sert bir açıklama yaparak Türkiye’deki durumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Mourinho, yalnızca geçtiğimiz yaz Roma’dan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'ye katılmış olmasına rağmen başka potansiyel fırsatları da değerlendirme arayışında. 61 yaşındaki teknik direktörün, Newcastle'daki gelişmelerden haberdar edilmek için bazı aracılarla bağlantı kurduğu biliniyor. Mart ayında Suudi Arabistan Grand Prix’sinde Newcastle’ın başkanı Yasir al-Rumayyan ile sosyal bir ortamda tanışan Mourinho’nun bu bağlantıyı koruduğu belirtiliyor.

Mourinho, geçtiğimiz ay United’ın İstanbul’da oynadığı Avrupa Ligi maçında İngiliz gazetecilere ve eski çalışma arkadaşlarına samimi bir karşılama yaparak İngiltere’deki iş olanaklarına olan ilgisini göstermişti.

Howe’nin durumu

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe’nin durumu an itibarıyla güvende gibi görünse de, Suudi sahiplerinin Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hedefi doğrultusunda uzun vadeli güvence altında olmayabileceği düşünülüyor. Howe, geçen yaz yönetimden Amanda Staveley ve Mehrdad Ghodoussi’nin ayrılmasıyla iki önemli destekçisini kaybetmişti. Ayrıca, Temmuz ayında atanan sportif direktör Paul Mitchell ile de gerginlik yaşadığı biliniyor.

Newcastle’ın beş Premier Lig maçında galibiyet elde edememesi ve ligde 11. sırada yer alması, kulübün sahipleri için yeterli bulunmuyor. Kulübün finansal sıkıntılar nedeniyle bazı genç oyuncularını satması zorunluluk haline gelirken, Howe bu sezon Newcastle’ı Avrupa yarışında tutmak zorunda. 3 yıldır Newcastle’da görev yapan Howe, ayrılmayı düşünmediğini belirterek, “Burada olmaktan mutluyum, daha fazlasını elde etmek için çalışıyoruz” dedi.

Mourinho'nun Türkiye Eleştirisi

Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçında verilen hakem kararlarından rahatsızlık duyan Mourinho, hem Türk futboluna hem de hakemlere sert eleştirilerde bulundu. Mourinho, Fenerbahçe adına bu maçta verilen iki penaltıya ve kendi lehlerine bir penaltı kararı verilmemesine büyük tepki gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından birkaç maçtan men ve para cezası ihtimaliyle ile karşı karşıya kalan Mourinho, Türk futboluna olan eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Yurtdışında kimse Türk ligini izlemek istemiyor. Premier Lig, Fransız ligi, Alman ligi, Portekiz ligi, Hollanda ligi var. Neden burayı izlesinler ki? Ligin yapısı çok karanlık ve çekicilikten yoksun. Ancak işim bu ve kulübüm için elimden geleni yapacağım.”

Newcastle’da üçüncü yılını tamamlayan Howe ise, görevine devam etmek istediğini belirterek hedeflerinin hâlâ Avrupa’da başarı kazanmak olduğunu vurguladı.