Fenerbahçe Tedesco'nun eski öğrencisi için 35 milyon euroyu gözden çıkardı

Fenerbahçe, AC Milan forması giyen Christopher Nkunku için resmi ilk teklifini gönderdi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Rossoneri, Fransız hücum oyuncusunun geleceğiyle ilgili net bir karar vermiş değil.

Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre Fenerbahçe, Nkunku’nun transferi için Milan’a açılış teklifini iletti. Sarı lacivertli kulübün bu hamlesi, Milan yönetimini ocak 2026 planlaması konusunda yeniden düşünmeye sevk etti.

Haberde, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco’nun, Nkunku ile yeniden çalışmak istediği belirtildi. İkili, 2022-23 sezonunda RB Leipzig’de birlikte görev yapmış, Nkunku o sezon Niclas Füllkrug ile birlikte Bundesliga’yı 16 golle gol kralı olarak tamamlamıştı. Tedesco’nun, oyuncunun potansiyelini ve sistemine uyumunu yakından bildiği ifade ediliyor.

Milan Nkunku’nun geleceği konusunda kararsız

İtalyan kaynaklara göre Milan, Nkunku’nun geleceğiyle ilgili henüz kesin bir karar almış değil. Fransız oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu Hellas Verona karşısında Serie A’daki ilk iki golünü atarak 3-0’lık galibiyette başrol oynamıştı. Bu performansın ardından Nkunku’nun, 2 Ocak Cuma günü Cagliari ile oynanacak lig maçında da ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan Milan cephesinde ilginç bir gelişme daha yaşanıyor. Alman forvet Niclas Füllkrug’un, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kısa süre içinde Rossoneri kadrosuna katılması bekleniyor. Ancak Nkunku’nun olası ayrılığı halinde Milan’ın ocak ayında bir forvet daha transfer etmeyi değerlendireceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe’nin bu ilk hamlesinin ardından transfer sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, Milan yönetiminin önümüzdeki haftalarda Nkunku’nun durumu hakkında nihai kararını vermesi bekleniyor.