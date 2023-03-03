Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor deplasmanında takımlarını desteleyemeyecek. Ali Koç, cuma günü saat 17.00'de konuyla ilgili konuşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçıyla alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bilindiği gibi Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu, söz konusu maçta Fenerbahçe taraftarlarının Kadir Has Stadyumu'na girişini yasaklamıştı.

Ardından perşembe günü Kayseri 2. İdare Mahkemesi, itirazlar sonucunda yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Cuma günü ise İl Spor Güvenlik Kurulu, Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma ara kararının ardından itiraz hakkını kullandı.

Mahkeme, kurulun itirazını kabul ederek deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.

Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu'nun mahkemeye sunduğu savunmada, kurul kararının güvenlik gerekçesi ile 6222 sayılı kanuna uygun olarak alındığı belirtildi.

Ne söylendi?

Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin kararıyla ilgili şu bildiri yayımlandı:

"Karar veren Kayseri 2'nci İdare Mahkemesi'nce dava dosyası yürütmenin durdurulması istemi yönünden incelenerek işin gereği görüşüldü.

"2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27'nci maddesinin 2'nci fıkrasında, 'Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler' hükmüne yer verilmiştir.

"Dosyanın incelenmesinden; olayda, yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların bir arada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 3 Mart 2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

Şimdi ne olacak?

Son karara göre Fenerbahçe taraftarları, Kayseri'de olamayacak. Sarı-lacivertli kulübün, yargı yoluyla bu karara bir kez daha itiraz edeceği bildirildi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, cuma günü saat 17.00'de bu konuyu da içeren bir basın toplantısı düzenleyecek.