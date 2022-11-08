Sarı-lacivertli yönetim, 2018'de sosyal medyaya kulak vermiş olsaydı geleceğin dünya yıldızını kadrosuna katabilirdi.

Modern futbolda artık oyuncuları detaylı şekilde izleyenler ve listesine alanlar yalnızca scouting ekipleri değil.

Artık taraftarlar da bazı üyeliklere para harcayıp dünyanın tüm liglerinden maçları 90 dakika izleyebiliyorlar.

Bu durum özellikle son beş yılda bir hayli arttı ve futbolseverler, destekledikleri kulüplere sosyal medyadan sürekli gelecek vadeden futbolcu önerir oldu.

Bunların belki de en çarpıcı örneği geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Ne oldu?

Bir Fenerbahçe taraftarının, 8 Temmuz 2018'de attığı tweet sosyal medyada bir anda viral haline geldi.

O dönemde Norveç ligi ekibi Molde'nin formasını giyen Erling Haaland'ın fotoğrafını paylaşan taraftar, Fenerbahçe'nin Twitter hesabını da etiketleyerek şu yorumu yaptı:

"Erling Haaland, bu ismi hemen almalıyız. Bu ismi not ediniz."

Editör yorumu

2018'de Haaland'ın peşinde muhtemelen Avrupa'nın büyük kulüpleri sıraya girmiştir. Zira özellikle potansiyelli genç oyuncu transfer etme konusunda Türkiye'den çok daha ilerideler.

Süper Lig kulüplerinin de artık yaşını almış, CV'si yüksek futbolcular yerine genç ve gelecek vadeden oyuncuların olduğu alanlara yönelmesi gerekiyor.

Ancak biz bunu ne kadar söylersek söyleyelim kulüpler, sosyal medyadaki 'yıldız oyuncu' baskısına boyun eğiyor ve aynı hataları yapmaya devam ediyor.