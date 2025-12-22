Fenerbahçe Süper Lig'in yıldız ismini serbest kalma bedelini ödeyip, transfer ediyor

Fenerbahçe, kış transfer dönemine iddialı bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, Hollanda temsilcisi PSV forması giyen Joey Veerman için oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı. Yönetim, bu hamlenin ardından Süper Lig’den bir yıldızı daha gündemine aldı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için resmi temaslara başladı. Haberde, teknik direktör Domenico Tedesco’nun bu transferi özellikle istediği belirtildi.

Serbest kalma bedeli detayları netleşti

Ertan Süzgün’ün paylaştığı bilgilere göre Musaba’nın sözleşmesinde iki farklı serbest kalma maddesi bulunuyor.

• Türkiye içi serbest kalma bedeli: 6 milyon euro

• Yurt dışı serbest kalma bedeli: 5 milyon euro

Bu durum, Fenerbahçe’nin transferde elini güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

Süper Lig’de etkileyici performans

25/26 sezonunda Süper Lig’de Samsunspor formasıyla dikkat çeken Anthony Musaba, 14 maçta 4 gol ve 1 asist üretti. Hollandalı oyuncu ayrıca:

• 9 kez büyük şans yarattı

• Maç başına 1 kilit pas verdi

• Maç başına 3.2 top kazanma ortalaması yakaladı

• İkili mücadelelerde 3.3 ortalama ile %43 başarı oranına ulaştı

Fenerbahçe cephesinde, hem Veerman hem de Musaba hamleleriyle kadronun hücum gücünün ciddi şekilde artırılması hedefleniyor. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde bu transferlerde somut adımlar atması bekleniyor.