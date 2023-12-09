Fenerbahçe stoper sorunu Atletico Madrid’de oynayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile çözmek üzere

Rodrigo Becao’nun sakatlığı sonrasında savunmada büyük bir problem yaşayan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için harekete geçti.

Süper Lig’de haftayı Beşiktaş derbisiyle geçecek olan Fenerbahçe’de Ocak ayında açılacak transfer çalışmalarına yönelik çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertli takımın kariyerini La Liga takımlarından Atletico Madrid’de sürdüren milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün transferinde önemli aşama kaydettiği belirtilirken, bu transferde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

TRT Spor’da yer alan habere göre Leicester City'den ayrıldıktan sonra bu sezon başında La Liga ekibi Atletico Madrid'e transfer olan milli futbolcu büyük bir sürpriz olmaması halinde transfer döneminin açılmasının ardından kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna katılacak. Altınordu altyapısından yetişen Çağlar, sonrasında Bundesliga ekibi Freiburg’a transfer olmuştu.

EURO 2024 faktörü

Bundesliga’daki başarılı yıllarının ardından Premier Lig takımlarından Leicester City’nin yolunu tutan Çağlar burada gösterdiği performansla bir dönem Premier Lig’in en iyi stoperlerinden biri olarak nitelendirilmişti.

Atletico Madrid’e transfer olmasının ardından fazla forma şansı bulamayan Çağlar’ın, EURO 2024 öncesinde sürekli sahada olacağı bir takıma katılması beklenirken, bu durum Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.