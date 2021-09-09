Fenerbahçe serbest bıraktı, Premier Lig ekibi havada kaptı!

Fenerbaheçe'nin sözleşmesini feshettiği yılız oyuncu, sürpriz bir kararla Premier Lig ekibine imza attı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan ve sözleşmesi feshedilen Zanka'nın yeni takımı belli oldu. Transfer döneminin son günlerinde Belçika ekibi Royal Antwerp'den gelen teklifi geri çeviren Danimarkalı stoperin yeni adresi sürpriz bir şekilde Premier Lig oldu.

Premier Lig'e bu sezon yükselen ve oynadığı ilk üç maçta sadece bir gol yiyerek, beş puan toplayan Brentford'un kadrosuna katılan Zanka böylece ikinci kez Premier Lig deneyimi yaşamış olacak. 31 yaşındaki oyuncu daha önce Huddersfield Town formasıyla da boy gösterdiği ligde iki sezonda 63 karşılaşmada forma giymeyi başarmıştı.

The full story as a new Danish international joins our defensive line 👇 #BrentfordFC https://t.co/xsESNtaY5V — Brentford FC (@BrentfordFC) September 9, 2021

EURO 2020 kadrosundaydı

Fenerbahçe'ye Ersun Yanal yönetimindeki 2019-2020 sezonunda transfer edilen Zanka, ilk sezonunda 16 maçta 2 gol atarken, devre arasında eski takımı FC Copenhagen'e transfer olmuştu. FC Copenhagen'de sergilediği performansla Danimarka'nın EURO 2020 kadrosuna da giren Zanka, turnuvada 11 dakika şans bulmuştu.

FC Copenhagen formasıyla beş kez Danimarka Ligi şampiyonluğu yaşayan Zanka, 2017'de taraftarların oylarıyla bu takımın en iyi oyuncusu seçilmişti. Kısa bir süre PSV deneyimi yaşasa da Hollanda'da başarılı olamayan tecrübeli oyuncu şu ana dek 35 kez formasını giydiği Danimarka Milli Takımı ile iki gol kaydetmişti.

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