Fenerbahçe, Sassuolo'nun Fransız kanat oyuncusu Armand Laurienté'yi transfer etmek için Serie A'nın dört kulübünü geride bıraktı.

İtalyan basınından Sky Sport Italia'nın aktardığı habere göre, José Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Sassuolo'nun kanat oyuncusu Armand Laurienté'yi transfer etmek için mutlu sona çok yakın. Gianluca Di Marzio'nun imzalı haberde, Sassuolo'dan Laurienté'yi transfer etmek için en güçlü adayın sarı-lacivertli takım olduğu belirtildi.

Serie A ekipleri Como, Torino, Parma ve Cagliari de Laurienté ile ilgileniyor ancak Fenerbahçe, bu kulüplerin hepsinden daha yüksek teklifler vererek oyuncunun transferini büyük ölçüde garanti altına aldı.

Sassuolo'nun en önemli isimlerindendi

Fenerbahçe'nin hem Sassuolo'ya hem de Laurienté'ye daha yüksek teklifler sunduğu belirtilirken, bu transferin resmiyete dökülmesinin an meselesi olduğu vurgulandı.

Laurienté, Ağustos 2022'de LF Lorient'ten 10 milyon euro karşılığında Sassuolo'ya katılmıştı. Sky Sport Italia, Fenerbahçe'nin teklif ettiği tutarı henüz açıklamadı. Takımıyla sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Fransız oyuncu Serie A'daki ilk sezonunda yedi gol ve altı asist, ikinci sezonundaysa beş gol ve dört asistle oynamıştı.