Sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi için uzun ve zorlu bir sürece giriyor.

Süper Lig'i ikinci sıradan tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılma hakkını elde etti.

Fenerbahçe’nin rakibi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminin ardından belirlendi.

Böylece, gruplara kalabilmek için 3 ön eleme turu oynayacak olan Fenerbahçe’nin, ilk rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.

Sarı-lacivertli ekip, ilk maçını 19-20 Temmuz'da Polonya'da oynayacak.

Rövanş mücadelesi ise 26-27 Temmuz'da Kadıköy’de olacak.

Ukrayna ekibinin hocası tanıdık

Dinamo Kiev’in şu anda hocalığını yapan isim, Türk sporseverlerin de yakından bildiği Rumen teknik direktör Mircea Lucescu.

Rumen hoca, Türkiye döneminden yakından bildiği Fenerbahçe’ye karşı takımını bu maça oldukça iyi bir şekilde hazırlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 3 ön eleme oynamak zorunda olan Fenerbahçe, yeni sezonu erken açtı.

Yeni hocası Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, uzun süredir hasretini çektiği Şampiyonlar Ligi gruplarında yeniden oynamayı amaçlıyor.

Dev turnuvanın hem maddi hem de manevi olarak birçok yararı var. Üstelik, değerini yükseltmek isteyen oyuncular için de en iyi vitrin olarak dikkat çekiyor.

Transfer hamlelerini de büyük bir titizlik içinde sürdüren Fenerbahçe, hızlı bir şekilde çalışmalarını tamamlıyor.

Bu doğrultuda şu ana kadar, Lincoln Henrique ve Bruma transferleri bitti. Adı geçen diğer isimlerin de en kısa sürede takıma dahil olması bekleniyor.

Kiev'i elerse diğer rakipleri kimler olacak?

Fenerbahçe’nin, Ukrayna temsilcisini elemesi halinde bir sonraki turda karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu.

Dinamo Kiev’i elemesi halinde Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri; Monaco, Sturm Graz, Union Sg, Midtjylland/AEK Larnaca takımlarından birisi olacak.

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