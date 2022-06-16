İspanyol devi, transfer konusunda oldukça titiz hareket ediyor.

Real Madrid başkanı Florentino Perez, 2022'de Madrid'e daha fazla transfer yapacağı söz konusu olduğunda El Chiringuito'ya şunları söyledi: "Şu an için durduk. Şimdi oyuncuların ne yaptığını görmemiz gerekiyor.”

La Liga şampiyonu, Aurelien Tchouameni'yi 107 milyon Dolar karşılığında transfer etti.

Öncesinde ise Antonio Rudiger'i bonservissiz olarak kadrosuna kattı ve şimdilik transfere biraz ara vermiş gibi görünüyorlar, ancak radarlarında birçok isim var.

Kylian Mbappe'yi Paris Saint-Germain'den almak için uğraştılar, ancak yıldız oyuncu Fransız ekibiyle yeni bir sözleşme imzalamayı tercih etti.

Real Madrid başka transfer yapacak mı?

GOAL, Real Madrid'in 2022 yazında, kaçırılmayacak kadar iyi bir fırsat ortaya çıkarsa piyasaya yeniden gireceğini öğrendi.

Madrid, transfere daha büyük para harcamak yerine, dikkatini sözleşme konularına çevirmeye hazır.

Vinicius Junior, Santiago Bernabeu'da yeni dönem için sırada yer alırken, Eder Militao'nun da sözleşmesi uzatılacak.

Marco Asensio ve Dani Ceballos, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncular ve onlarla da anlaşma yolları aranacak.

Real, transferlerin yanı sıra baız isimleri de takımdan göndermeye sıcak bakıyor.

Şu anda Luka Jovic ve Mariano Diaz ile 25 yaşındaki stoper Jesus Vallejo'in gönderilme ihtimali yüksek.

Real Madrid neden daha fazla transfer istemiyor?

Madrid, Rudiger ve Tchouameni'de başarıya ulaştı ve Carlo Ancelotti onları 2021-22'de La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kadroya ekleyecek.

Real, üst düzey kadrolarının yapısından memnun ve şu anda elinde olan futbolcularla 2022-23 sezonuna başlamaya azırlanıyor.

Şu anda plan, transfer seçeneklerini yeniden değerlendirmeden önce ocak ayına kadar beklemek.

Bunun nedeni, en iyi yeteneklerden bazılarının kasım ayı sonlarında Katar'a gitmesi olacak. Bu yönde, bazı oyuncular izlenecek ve onlar hakkında daha net bir karar verilecek.

Real, geçmişte bu vitrinden yararlandı ve Dünya Kupası'ndaki performanslarından dolayı Brezilyalı forvet Ronaldo, Mesut Özil ve Kosta Rika kalecisi Keylor Navas'ı transfer etti.

Bu yüzden Ancelotti, Dünya Kupası'ndan sonra transfer konusundaki kesin kararını bildirecek.

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