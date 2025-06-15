Fenerbahçe Rus futbolunun en büyük potansiyelini transfer etmeye yakın

CSKA Moskova forması giyen 19 yaşındaki Matvey Kislyak, Jose Mourinho’nun onayıyla Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, orta sahaya dinamik ve çok yönlü bir isim kazandırmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova’da forma giyen 19 yaşındaki Matvey Kislyak'ı radarına aldı.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun da olumlu rapor verdiği genç oyuncu için şartların oluşması halinde resmi teklif yapılması planlanıyor. Mourinho’nun talebi doğrultusunda orta sahada alternatifli bir yapı kurmak isteyen yönetim, Kislyak transferini sezon başlamadan önce sonuçlandırmak istiyor.

CSKA Moskova altyapısından yetişen Matvey Kislyak, 2023/24 sezonunda A takıma yükselmişti. Henüz ilk sezonunda 33 resmi maça çıkan genç futbolcu, bu süreçte 4 gol ve 1 asistle dikkat çekti. Orta sahanın farklı bölgelerinde görev alabilen Kislyak, teknik kapasitesi, saha görüşü ve fiziki gücüyle Rus futbolunun parlayan yıldızları arasında gösteriliyor.

Piyasa değeri hızla yükseldi

Matvey Kislyak'ın piyasa değeri yalnızca bir yıl içinde büyük bir artış gösterdi. 500 bin euro olan değeri, başarılı performansının ardından 8 milyon euro seviyelerine ulaştı. Fenerbahçe’nin bu genç oyuncu için yapacağı teklifin ne kadar olacağı merakla bekleniyor.

Yeni sezon yapılanmasını Jose Mourinho’nun talepleri doğrultusunda sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Kislyak transferinde de deneyimli teknik adamın onayını aldı. Portekizli teknik adamın, Kislyak’ın çok yönlü yapısını ve gelişime açık profilini beğendiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe’nin bu transferi tamamlaması halinde orta sahadaki rekabetin artması ve kadro derinliğinin güçlenmesi bekleniyor.