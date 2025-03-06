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Uğur Aktan

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı

Fenerbahçe - RangersFenerbahçeRangersEuropa League

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç temsilcisi Rangers'ı konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak bu kritik mücadelede sarı-lacivertliler, avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini ve detaylarını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe - Rangers maçı hakkında tüm detaylar...

📅 Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta?

  • Maç tarihi: 6 Mart 2025, Perşembe
  • Maç saati: 20.45
  • Stadyum: Ülker Stadyumu, Kadıköy
  • Yayıncı kanal: TRT 1 (Canlı)

🟡🔵 Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

  • Kaleci: İrfan Can Eğribayat
  • Savunma: Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek
  • Orta saha: Mert Müldür, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Filip Kostic
  • Hücum: Dusan Tadic
  • Forvet: Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

⚖️ Müsabakanın hakemleri

  • Hakem: Alejandro Hernandez (İspanya)
  • Yardımcı Hakemler: Jose Naranjo, Guadalupe Porras Ayuso
  • Dördüncü Hakem: Jose Luis Munuera
  • VAR Hakemi: Cesar Soto Grado
  • AVAR Hakemi: Valentin Gomez

🚑 Fenerbahçe'nin eksik oyuncuları

  • Fred – Sarı kart cezalısı
  • Bright Osayi-Samuel – Sarı kart cezalısı
  • 🟠 İsmail Yüksek – Sakatlık sonrası durumu belirsiz

📋 Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleciler: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin
Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic
Forvet: Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun

🎯 Fenerbahçe - Rangers maçı öncesi analiz

  • 🏆 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 285. Avrupa maçına çıkacak.
  • 🔥 Rangers, Avrupa’da güçlü bir takım olmasına rağmen, Kadıköy’de Fenerbahçe'ye karşı büyük bir sınav verecek.
  • 📊 Fenerbahçe, son 5 iç saha maçında 4 galibiyet aldı.
  • ⚽ Rangers, son 3 Avrupa maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

📢 Sizce Fenerbahçe, Rangers karşısında galip gelip çeyrek final için avantaj elde edebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz! 📝🔥

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