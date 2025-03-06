Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç temsilcisi Rangers'ı konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak bu kritik mücadelede sarı-lacivertliler, avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini ve detaylarını merak ediyor. İşte, Fenerbahçe - Rangers maçı hakkında tüm detaylar...

📅 Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta?

Maç tarihi: 6 Mart 2025, Perşembe

6 Mart 2025, Perşembe Maç saati: 20.45

20.45 Stadyum: Ülker Stadyumu, Kadıköy

Ülker Stadyumu, Kadıköy Yayıncı kanal: TRT 1 (Canlı)

🟡🔵 Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Kaleci: İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat Savunma: Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek

Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek Orta saha: Mert Müldür, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Filip Kostic

Mert Müldür, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Filip Kostic Hücum: Dusan Tadic

Dusan Tadic Forvet: Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

⚖️ Müsabakanın hakemleri

Hakem: Alejandro Hernandez (İspanya)

Alejandro Hernandez (İspanya) Yardımcı Hakemler: Jose Naranjo, Guadalupe Porras Ayuso

Jose Naranjo, Guadalupe Porras Ayuso Dördüncü Hakem: Jose Luis Munuera

Jose Luis Munuera VAR Hakemi: Cesar Soto Grado

Cesar Soto Grado AVAR Hakemi: Valentin Gomez

🚑 Fenerbahçe'nin eksik oyuncuları

❌ Fred – Sarı kart cezalısı

– Sarı kart cezalısı ❌ Bright Osayi-Samuel – Sarı kart cezalısı

– Sarı kart cezalısı 🟠 İsmail Yüksek – Sakatlık sonrası durumu belirsiz

📋 Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleciler: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin

Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic

Forvet: Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun

🎯 Fenerbahçe - Rangers maçı öncesi analiz

🏆 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 285. Avrupa maçına çıkacak.

çıkacak. 🔥 Rangers, Avrupa’da güçlü bir takım olmasına rağmen, Kadıköy’de Fenerbahçe'ye karşı büyük bir sınav verecek.

📊 Fenerbahçe, son 5 iç saha maçında 4 galibiyet aldı.

aldı. ⚽ Rangers, son 3 Avrupa maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

📢 Sizce Fenerbahçe, Rangers karşısında galip gelip çeyrek final için avantaj elde edebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz! 📝🔥