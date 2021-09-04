Orta saha hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Portekiz'de buldu.

Geçtiğimiz günlerde Max Meyer'i ve RB Salzburg'dan Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıklayan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Watford'a kiralanmasından sonra orta saha hattındaki alternatif sayısını arttırmak istiyordu.

Portekiz'de forma giyen Stephen Eustáquio ve Hidemasa Morita ikilisiyle ilgilendiği iddia edilen sarı-lacivertliler, yine Portekiz'den farklı bir isimle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu duyurdu

Sarı-lacivertliler, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Ayrıca orta saha oyuncusunun 5 Eylül tarihinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

2019 yılında GD Estoril Praia'ya transfer olan oyuncu, daha önceden ise Braga B forması giyiyordu. Estoril kariyerinde 60 maça çıkan oyuncu, dokuz gol beş asistlik bir istatistik yakaladı.

Crespo, geçen sezon neler yaptı?

Geçtiğimiz sezon Estoril ile Portekiz ikinci liginde mücadele eden oyuncu, 30 maçta forma giyerken beş gol üç asist kaydetmişti.

Ayrıca sezon geneline baktığımızda Portekizli oyuncunun %76 pas isabeti bulunuyordu.

🧐 Miguel Crespo'nun geçen sezon Estoril formasıyla Portekiz İkinci Ligi'nde yakaladığı istatistikler.



Maç: 30

Gol: 5

Asist: 3

İsabetli şut: 11

Rakip ceza sahasında topla buluşma: 48

Pas yüzdesi: %76

Başarılı dripling: 39

İkili mücadele başarısı: %58

Kaptığı top: 39 pic.twitter.com/AWpghXxgd4 — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 4, 2021

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