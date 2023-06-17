Salonda yaşanan tartışmalar arbedeye dönüştü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu şekilde devam edemeyiz" diyerek konuşmasını yarıda kesti.

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu’nda kongre üyeleri arasında kavga çıktı. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, ortamın yumuşaması için birçok kez uyarılarda bulundu ancak ortam bir türlü sakinleşmedi.

Dündar bunun üzerine, "Benim anladığım kadarıyla provokasyon yapmak için buraya gelenler var" ifadelerini kullandı. Dündar'ın bu sözlerinin ardından genel kurulda protesto sesleri artarak devam etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuşması esnasında yaşanan olayların ardından Genel Kurul'a 15 dakika ara verildi.

Ali Koç, "Bu şekilde devam edemeyiz" diyerek konuşmasını yarıda kesti.

Neler söylendi?

Ortam gerilmeden ve kongreye ara verilmeden önce Ali Koç, şunları söyledi:

"Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum.

"Bunu üç yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyen arkadaşlar; neden bir aday çıkmıyor? Çıkarın bir aday. İçinde bulunduğumuz durumdan acı çekiyoruz. Biz bilerek mi yapıyoruz?"

Ali Koç'un açıklamaları sırasında salondaki üyeler, "Taraftar istifa" şeklinde tezahürat yaparak Koç'a tepki gösterdi.