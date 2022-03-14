Cengiz Ünder, Başakşehir döneminin ardından Ligue 1'de kariyerinin en gollü sezonunu geçiriyor.

Ligue 1'in 28. haftasında Marsilya, Brest deplasmanına konuk olurken karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın kontrolünü elinde tutan Marsilya karşılaşmayı golle açtı, golle kapattı.

Cengiz Ünder ne yaptı?

Cengiz Ünder, Brest deplasmanında 82. dakikada Amine Harit'in yerine oyuna girdi, 90+2'de ise golünü yazdı.

24 yaşındaki oyuncunun takımının dördüncü golünü kaydederken kariyer rekorunu kırdı.

Marsilya formasıyla bu sezon çıktığı 34 maçta 10 gol kaydeden Cengiz Ünder, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Milli oyuncunun bir de 3 asisti var.

Cengiz Ünder, Ligue 1'de 8, Fransa Kupası ve Avrupa Ligi'nde ise 1'er gol kaydettti.

24 yaşındaki milli futbolcu, daha önce 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir formasıyla oynadığı 43 maçta 9 gol atmıştı.

Marsilya'nın gollerini kim attı?

Marsilya, 3. dakikada Gerson'un attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmada gol perdesini açtı. Konuk takım, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Cengiz Ünder'in ekibi, 63. dakikada Arkadiusz Milik'in ve 71. dakikada Amine Harit'ın topu filelere göndermesiyle farkı 3'e çıkardı.

Brest'te Irvin Cardona 90+1. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Marsilya'da 82'de oyun giren milli futbolcu Cengiz Ünder, bir dakika sonra karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Marsilya, puanını 50'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Brest ise 35 puanda kaldı. Marsilya'nın lider PSG ile arasında 15 puan bulunuyor.

Daha fazlası