Shakira, 'emsalsiz' gördüğü sevgilisi Gerard Pique'ye "Tanrı'nın bildiği bir malzemeden yapılmışsın" sözleriyle hitap etti.

La Liga'nın 28. haftasında Barça, Osasuna'yı ağırlarken mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Barcelona kaptanı Gerard Pique bu mücadelede Katalan devinin formasıyla 600. maçına çıktı.

35 yaşındaki oyuncunun özel gününü Shakira da es geçmedi. Kolombiyalı şarkıcı, sevgili oldukları dönem boyunca, "Pique'nin dünyaya paradigmaları değiştirmek için gelmiş olduğunu anladığını" söyledi.

Shakira ne söyledi?

Instagram hesabından Gerard Pique'nin fotoğrafını paylaşan Shakira şu sözleri söyledi:

"600 maç! 600 konser verdiğimi hiç sanmıyorum.

Başarılarınız emsalsiz.

Tarih sürekli şimdidedir ve kendinizin, kulübünüzün, gelecek nesillerin tarihini yazmaya devam etmek için buradasınız.

Sen sadece Tanrı'nın bildiği bir malzemeden yapılmışsın.

Benim ve çocuklarımız için mücadele, azim ve samimiyetin en güzel örneğisin.

Seninle geçirdiğim yıllarda bu dünyaya paradigmaları değiştirmek için geldiğinizi anladım.

Bize verecek çok şeyin var!

Futbolda ve sıra dışı hayatınızın pek çok alanında.

Çünkü başka bir Gerard Pique yok, olmayacak da. Olağanüstü bir insansın."

Shakira ile Pique neden evlenmiyorlar?

Shakira, "Planet Weird" podcastindeki açıklamasında, "evlilik fikrinin kendisini korkuttuğunu" söylemişti.

Kendini Pique'nin eşi olarak görmek istemeyen Shakira "sevgilisi olma" sihrini sürdürmek istiyor.

Kolombiyalı şarkıcı, "Bu yasak meyve gibi, onu dikkatli tutmayı tercih ediyorum ve davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.

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