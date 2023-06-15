Fenerbahçe'de genç yıldız Arda Güler ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe'de gündem transfer.

Edin Dzeko başta olmak üzere birçok yıldız futbolcunun adı sarı-lacivertli kulüple anılırken, diğer yandan da Arda Güler'in geleceği merak konusu.

Fenerbahçe, genç yıldızı takımda tutmak istiyor. Ancak son dönemde çıkan haberler, Arda'nın serbest kalma maddesini kullanıp Avrupa'ya transfer olacağı yönünde.

Tüm bu spekülasyonların üzerine genç yıldızın annesi Serap Güler'in yaptığı bir paylaşım, Fenerbahçe taraftarlarını iyice tedirgin etti.

Serap Güler, çarşamba akşamı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Her seçim, biz vazgeçiştir" diyerek cümlenin sonuna üzgün bir emoji koydu.

Bu tweet, Arda'nın takımdan ayrıldığına yönelik yorumlara sebep oldu.

Arda Güler, menajerini mi değiştirdi?

Serap Güler'in paylaşımının ertesi günü Arda ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, genç oyuncunun menajer Hasan Çetinkaya’ya verdiği yetki belgesini 10 gün önce noter huzurunda feshettiğini bildirdi.

Sabuncuoğlu ayrıca Arda'nın 17.5 milyon euro’luk serbest kalma maddesinin kaldırılmadığını ve Fenerbahçe'nin, Arda Güler’i takımda bir yıl daha tutarak bu maddeyi kaldırmak istediğini belirtti.

Ayrıca yetenekli orta sahanın A Millî Takım dönüşünde Fenerbahçe ile masaya oturacağı da gelen haberler arasında.