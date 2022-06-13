Milan'ın 22 yaşındaki oyuncusu, takımın deneyimli yıldızına büyük minnet duyuyor.

Brahim Diaz, Zlatan Ibrahimovic ile aynı soyunma odasını paylaşmanın nasıl bir duygu olduğunu anlattı.

Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Diaz, Real Madrid'den kiralık olarak formasını giydiği kulüpte bir yıl daha kalacak.

22 yaşındaki oyuncu takımda mutlu görünüyor ve Zlatan Ibrahimovic'e sahip oldukları için şanslı hissediyor.

Brahim Diaz ne söyledi?

AS'ta yer alan habere göre; Brahim Diaz, 40 yaşındaki deneyimli oyuncu hakkında şunları söyledi: "Zlatan benim babam yaşında ama fark yaratmaya devam ediyor."

"Benim için soyunma odasında hep bir baba gibi oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu durum bana çok yardımcı oldu. Hep söylediğim gibi hayatımı kolaylaştırdı."

"Tabii ki her fırsatta topu ona veriyorum yoksa sinirlenir. Güçlü bir karizması olan harika bir oyuncu. Kazanmayı seviyor."

Zlatan Ibrahimovic ne zaman emekli olacak?

Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında olmasına rağmen futbol oynamaya fiziği el verdikçe devam edeceğini hep söylüyor.

Ancak Milan'ın yıldızı geçtiğimiz günlerde sol dizinden bir operasyon geçirdi ve sahalardan 7-8 ay uzak kalacak.

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